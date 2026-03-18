عيد الفطر 2026: الإمارات تعلن 20 مارس بداية العيد

أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يوم الجمعة (20 مارس) سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد عدم ثبوت رؤية الهلال الذي يمثل بداية شهر شوال اليوم.
وبموجب قانون دولة الإمارات، تعتبر الأيام الثلاثة الأولى من شهر شوال الهجري عطلة رسمية لعيد الفطر؛ مما يعني أن التواريخ الرسمية للعيد في الدولة هي من 20 إلى 22 مارس.
ومع ذلك، إذا استمر شهر رمضان لمدة 30 يوماً، فإن اليوم الأخير من الشهر الفضيل يُعتبر أيضاً عطلة رسمية. وحسبما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" في فبراير، فإن هذا يعني أن السكان سيستمتعون بإجازة مدتها أربعة أيام، تبدأ من يوم غد (الخميس 19 مارس) وحتى يوم الأحد 22 مارس.
ويعني هذا الإعلان أيضاً أن السكان في دولة الإمارات سيواصلون الصيام ليوم إضافي قبل انتهاء الشهر الفضيل.
وكان مركز الفلك الدولي، ومقره الإمارات، قد توقع في وقت سابق أن رؤية هلال شهر شوال في 18 مارس ستكون "مستحيلة"، مما يعني أن شهر رمضان قد يتم 30 يوماً. ووفقاً للحسابات الفلكية، توقع المركز أن يصادف عيد الفطر يوم 20 مارس في الإمارات وعدة دول أخرى.
أعلنت عدة دول أخرى عن عطلات عيد الفطر مسبقاً هذا العام. فعلى سبيل المثال، تستمتع قطر بما قد يكون أطول إجازة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أعلنت الدولة عن عطلة لمدة أسبوع، تبدأ من الثلاثاء 17 مارس وتنتهي يوم الاثنين 23 مارس.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تستمتع عُمان بخمسة أيام إجازة، بينما ستحصل المملكة العربية السعودية مثل الإمارات على أربعة أيام إجازة.
وتحدد بعض الدول بدايات الأشهر الهجرية بناءً على الحسابات الفلكية المسبقة، وليس على رؤية الهلال، وتعد تركيا وسنغافورة من بين هذه الدول، حيث تأخذ حساباتهما في الاعتبار إمكانية رؤية الهلال.
ونظراً لإمكانية رؤية الهلال يوم الخميس، أعلنت تركيا أن يوم الجمعة 20 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر في البلاد. ومن ناحية أخرى، أعلنت سنغافورة أن يوم السبت 21 مارس سيكون أول أيام العيد، نظراً لاستحالة رؤية الهلال من سنغافورة يوم الخميس.