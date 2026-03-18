عيد الفطر 2026: الإمارات تترقب هلال شوال مساء اليوم

من المتوقع أن يعرف سكان الإمارات موعد عيد الفطر قريبًا، حيث تستعد السلطات لرؤية هلال شوال مساء اليوم الأربعاء.
أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أنه سيتم رصد الهلال مساء يوم 29 رمضان، بالتنسيق مع لجنة تحري رؤية الهلال في الإمارات.
ستتم عملية الرصد في موقع جبل نزوى لتحري الهلال كجزء من النظام المعتمد في الدولة لتحديد بداية الأشهر الهجرية.
ستحدد رؤية هلال شوال ما إذا كان عيد الفطر سيصادف يوم الخميس أو الجمعة، اعتمادًا على ما إذا كان الهلال مرئيًا.
وقالت الدائرة إن رؤية الهلال تتبع نظامًا يُستخدم على مدار العام لضمان الإعلانات الدقيقة للأشهر والمناسبات الإسلامية.
وأضافت أن العملية تجمع بين الرصد الفعلي للقمر والحسابات الفلكية، مما يساعد السلطات على تأكيد التواريخ بدقة وموثوقية أكبر.