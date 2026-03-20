عيد الفطر في الإمارات".. جاهزية أمنية قصوى وانسيابية مرورية تزين طرقاتِ الدولة

أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أنها عززت الاستعدادات الأمنية والمرورية في جميع أنحاء البلاد، بالتعاون الوثيق مع السلطات المعنية ومقرات الشرطة، مع بدء عيد الفطر.
تحتفل الإمارات بعيد الفطر يوم الجمعة الموافق 20 مارس، بعد أن أكدت السلطات عدم رؤية هلال شوال يوم الخميس.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع تركز على تعزيز السلامة، وتسهيل حركة المرور، والسماح للناس بالاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في بيئة آمنة ومستقرة.
كما أكدت التزامها بالحفاظ على الروح البهيجة للعيد مع زيادة الوجود الأمني والمروري في المناطق المزدحمة مثل المساجد، مصليات العيد، الأسواق، ومراكز التسوق.
وفي الوقت نفسه، تظل الفرق في حالة تأهب مستمر للاستجابة السريعة لأي حالات طوارئ.