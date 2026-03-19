عيد السعادة في دبي".. سيارات وذهب وتذاكر سفر بانتظار العمال في احتفالية "افتراضية" كبرى

سيحظى العمال في دبي بفرصة للفوز بسيارات وسبائك ذهب وتذاكر سفر وهواتف محمولة كجزء من احتفال افتراضي بعيد الفطر تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) في دبي.

تحت شعار ‘عيد الفطر… فلنحتفل معاً’، تهدف المبادرة إلى تكريسها للقوى العاملة في الإمارة، بهدف مشاركة بهجة موسم الأعياد وتعزيز التماسك الاجتماعي.

سيقام الحدث الافتراضي يومي 20 و 21 مارس. في اليوم الأول، ستقام الاحتفالات من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً، بينما في اليوم الثاني، ستقام الفعاليات من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً. يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفقرات الترفيهية والتفاعلية، بالإضافة إلى سحوبات اليانصيب المرتقبة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تُنظم المبادرة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وهي بمثابة تقدير للدور الحيوي الذي تلعبه القوى العاملة في دعم مسيرة التنمية في الإمارة، وتتوافق مع رؤية دبي في تعزيز ثقافة العطاء والتضامن المجتمعي.

لضمان مشاركة واسعة النطاق، سيتم بث الاحتفال الافتراضي عبر تطبيق ‘Blue Connect’. تتميز هذه المنصة الرقمية المخصصة للقوى العاملة بمحتوى ترفيهي متنوع، بما في ذلك مقاطع الفيديو والألعاب التفاعلية والمسابقات، مما يتيح للجميع الاستمتاع بالجو الاحتفالي عن بُعد.

“يهدف هذا الاحتفال إلى تكريم جهود القوى العاملة والاعتراف بمساهماتهم اليومية في بناء مدينة دبي. من خلال هذه المبادرة، نسعى لمشاركتهم بهجة العيد وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية المستدامة للإمارة،” صرح اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وأضاف العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل، أن المبادرة تعكس التزام الإدارة بتعزيز بيئة عمل إيجابية وشاملة. “من خلال هذه الأنشطة الاحتفالية، نهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية ونشر السعادة والتقدير خلال هذه المناسبة المباركة،” أشار.

يتم دعم الحدث من قبل العديد من الشركاء والرعاة، بما في ذلك دو، فلاي دبي، ومالابار للذهب، إلى جانب كيانات داعمة أخرى ساهمت في نجاح هذه المبادرة المجتمعية.

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي التزامها بالمسؤولية المجتمعية من خلال المبادرات التي تعزز جودة الحياة وتروج لقيم التسامح والتضامن الاجتماعي. وهذا يعكس الطابع الإنساني لدبي ويعزز مكانتها كمدينة عالمية تحتضن الثقافات المتنوعة وتقدر مساهمات جميع أفراد المجتمع.