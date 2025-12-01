عيد الاتحاد يوحد العالم في قلب دبي

تحول سيتي ووك إلى احتفال نابض بالحياة بالوحدة يوم الاثنين (1 ديسمبر) حيث اجتمع السكان من جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الاتحاد. وسار المشاركون من روسيا والفلبين والهند وباكستان والصين وتركيا والعديد من البلدان الأخرى جنبًا إلى جنب، وهم يلوحون بالأعلام ويهتفون لدولة الإمارات العربية المتحدة.
خلال موكب عيد الاتحاد، اصطفت الحشود على الممرات، ارتدى العديد منهم ألوان الإمارات، ولوحوا بالأعلام، والتقطوا صورا للعروض الحية على هواتفهم. وسافر السكان من جميع أنحاء البلاد للمشاركة في الاحتفالات.
قالت المقيمة الروسية فارفارا بيتروفا، التي كانت ترتدي وشاح "بلاتوك" التقليدي، إن السير في الموكب جعلها تشعر بالارتباط بدولة الإمارات. قالت: "لقد عشت هنا لمدة 4 سنوات. عندما نسير في الموكب، يُظهر ذلك كيف ترحب الإمارات بالجميع".
قالت ماري ماريسول، التي انضمت إلى مجموعة الجالية الفلبينية، إنهم أرادوا التعبير عن امتنانهم. قالت: "هتفنا 'نحب الإمارات' لأننا نعني ذلك. لقد قدمت لنا هذه الدولة الكثير. كان شعوراً جيداً أن نحتفل معاً".
في غضون ذلك، قال المقيم الباكستاني بلال أحمد، الذي جاء مع أصدقائه، إن مزيج الثقافات كان هو الأبرز. قال: "ترى أناساً من كل بلد يسيرون معاً بمحبة وأخوة". وأضاف: "الإمارات فقط لديها هذا النوع من الوحدة".
تضمن الموكب مجموعة مبهرة من العروض من الجاليات المشاركة. أضفت فرقة من الجالية الهندية نغمة البهجة بالموسيقى الحماسية أثناء سيرها، تبعتها مجموعات فلبينية مليئة بالطاقة تهتف "يا إمارات، نحبك!"
ثم اعتلى المؤدون الصينيون المسرح برقصة مظلات رشيقة أثارت تصفيقاً حاراً من الحشود. وخلفهم مباشرة، سار رجال ونساء روس يرتدون قبعات وأوشحة تقليدية، مضيفين لمسة ملونة إلى العرض.
هتف المشاركون الباكستانيون ولوحوا بأعلامهم بفخر أثناء مرورهم، بينما انضم المقيمون الأتراك حاملين أعلام تركيا والإمارات معاً، معبرين عن حبهم للبلد الذي أصبح وطنهم الآن.
ارتدى الأطفال ملابس بألوان علم الإمارات ولوحوا بأعلام صغيرة وابتسموا لكل مجموعة تمر. وتوقفت العديد من العائلات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو أثناء أداء كل جالية.
ومع استمرار العرض الذي شاركت فيه جنسيات مختلفة، ترددت هتافات "نحن نحب الإمارات" في أرجاء سيتي ووك، مما أظهر مدى ارتباط السكان بالبلد الذي أصبح وطنهم الآن.