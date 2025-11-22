عيد الاتحاد الـ54: احتفالات الوحدة والفخر تمتد إلى كل إمارة

أعلنت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ54 هذا العام عن الاحتفالات الوطنية تحت شعار "متحدون"﻿، داعية كل من يعتبر الإمارات وطنه للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية والتجارب التي ستقام في جميع الإمارات السبع. تجسد احتفالات هذا العام روح الوحدة والانتماء والفخر الوطني المشترك.

عمل فريق عيد الاتحاد على دعم المجتمعات للانضمام إلى الاحتفالات. ويضم الموقع الرسمي أدلة احتفالية مفصلة تقدم إلهاماً واقتراحات وأنشطة تفاعلية تساعد الجميع على التعلم والاكتشاف والاحتفال معاً داخل مجتمعاتهم، بالإضافة إلى قائمة الاحتفالات الرسمية التي تقام في مختلف أنحاء الدولة من أواخر نوفمبر وحتى أوائل ديسمبر. كما يتوفر على قناة عيد الاتحاد في يوتيوب قائمة تشغيل رسمية تضم مجموعة من الأغاني التي تضيف أجواء من الفرح والفخر والانتماء للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

في 2 ديسمبر، سيتمكن الناس في كافة أنحاء الإمارات من الاستمتاع باحتفالات عيد الاتحاد ومشاهدة المراسم مباشرة في مواقع متعددة عبر الإمارات السبع.

في أبوظبي، ستبث مراسم عيد الاتحاد الـ54 الرسمية في كل من مدينة خليفة، مدينة الفلاح، مدينة شمخة، وكذلك مجالس أبوظبي: مجلس الحواشيم، مجلس الختم، مجلس مدينة خليفة، مجلس الشوامخ، مجلس مدينة شخبوط، مجلس الشمخا. وفي منطقة الظفرة، ستكون البث متاحاً في المتنزه العام بمدينة زايد، وواحة ليوا، وحديقة الشعبة في السلع، حدائق الحارات في بدا المطوع، الحديقة العامة في جزيرة دلما، حديقة زايد الخير في غياثي، ومجلس محمد الفلاحي الياسي. كما يمكن مشاهدة المراسم مباشرة في منطقة مطار العين الدولي، مجلس التويّة، مجلس المسعودي، مجلس الفوعة، ومجلس المقام.

في دبي، يمكن للجمهور التجمع للاحتفال ومشاهدة المراسم الرسمية في الخوانيج، القرية العالمية، ودبي فستيفال سيتي مول. في الشارقة، تقام الاحتفالات في منتزه السيح ومنتزه كشيشة. في عجمان، ستبث المراسم في مرسى عجمان، منتزه الجرف العائلي، ومنتزه الوراقة. وأما لسكان أم القيوين، فيمكن مشاهدة المراسم على كورنيش الخور، وفي رأس الخيمة على كورنيش القواسم وراية رأس الخيمة. وفي الفجيرة، يمكن الاستمتاع بالبث المباشر للمراسم على شاطئ المظلات.

تهدف هذه الاحتفالات إلى جمع الناس بروح الوحدة والفخر الوطني، وتمكين الجميع من المشاركة في نشاطات مجتمعية ترتقي بالانتماء الوطني وتُبرز قيم الإمارات.