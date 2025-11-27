عيد الاتحاد: الشارقة تُلغي النقاط السوداء للمخالفات المرورية المدفوعة

أعلنت شرطة الشارقة عن مبادرة لإلغاء النقاط السوداء للمخالفات المرورية التي يتم دفعها خلال فترة معينة، قبل عيد الاتحاد.

وأعلن العميد خالد محمد الكي، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، عن المبادرة في برنامج الراديو الخط المباشر.

"نعلن عن مبادرة لإلغاء 'النقاط المرورية' للمخالفات في الإمارة، إذا تم دفعها خلال الفترة من 1 ديسمبر 2025 حتى 10 يناير 2026، باستثناء المخالفات المشددة؛ وذلك بمناسبة اليوم الرابع والخمسين للاتحاد."