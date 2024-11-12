"عيد الاتحاد" الإسم الرسمي لاحتفالات اليوم الوطني الإماراتي
أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الاسم الرسمي للاحتفالات هو "عيد الاتحاد".
يؤكد الاسم على موضوع "الاتحاد" ويحتفل بتوحيد الإمارات في 2 ديسمبر 1971. ويشكل هذا الموضوع محور "هوية الدولة، ويرمز إلى التراث والوحدة والقوة والفخر الوطني".
في الثاني من ديسمبر من كل عام، تقيم دولة الإمارات العربية المتحدة عرضًا ضخمًا يحضره عادةً حكام الإمارات. ولم يتم الكشف عن مكان العرض هذا العام حتى الآن. ومع ذلك، قالت اللجنة إنه سيكون هناك العديد من الأنشطة في "مناطق عيد الاتحاد" في جميع أنحاء الإمارات السبع في هذا اليوم.
عطلة اليوم الوطني لهذا العام هي آخر عطلة نهاية أسبوع طويلة في عام 2024. ويصادف يومي 2 و3 ديسمبر يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي. وعند الجمع بين عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، تصبح العطلة أربعة أيام.
وقال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية في اللجنة المنظمة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ53: "يسعدنا أن ندعو الجميع للمشاركة في فرحة هذه اللحظة التاريخية، حيث نحتفل بتوحيد الإمارات السبع. لدعم هذه الاحتفالات، قمنا بإنشاء أدلة شاملة لإلهام ومساعدة الاستعدادات للاحتفال بشكل مستدام. نشجع الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمدارس والعائلات على تنزيل هذه الموارد والمشاركة في الاحتفال بهذا الاحتفال المهم ".
سيسلط عيد الاتحاد الثالث والخمسون الضوء على أهمية الاستدامة والتعاون. ويتم تشجيع السكان على المشاركة بوعي من خلال تقليل النفايات وإعادة التدوير أو إعادة استخدام ما لديهم بالفعل وإعادة استخدام الموارد.
"على سبيل المثال، يمكننا إعادة استخدام الزخارف الموجودة للاحتفال بعيد الاتحاد. وترافق أنشطة عيد الاتحاد الثالث والخمسين إرشادات حول كيفية المشاركة بشكل مستدام، سواء كنت في المنزل أو المدرسة أو العمل. هناك دائمًا طريقة للمساهمة بوعي وإحداث تأثير إيجابي"، كما قال المنظمون.