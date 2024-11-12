"عيد الاتحاد" الإسم الرسمي لاحتفالات اليوم الوطني الإماراتي

في الثاني من ديسمبر من كل عام، تقيم دولة الإمارات العربية المتحدة عرضًا ضخمًا يحضره عادةً حكام الإمارات. ولم يتم الكشف عن مكان العرض هذا العام حتى الآن. ومع ذلك، قالت اللجنة إنه سيكون هناك العديد من الأنشطة في "مناطق عيد الاتحاد" في جميع أنحاء الإمارات السبع في هذا اليوم.