عيد الإمارات.. سياحة داخلية بامتياز وشعار"البيت متوحد"

يلغي العديد من المقيمين رحلات عيدهم الخارجية وسط التوترات الإقليمية ويفضلون العطلات المحلية، مما يزيد الطلب على المنتجعات والمزارع في رأس الخيمة والفجيرة وحتا.

مع اقتراب عطلة العيد، يعيد العديد من سكان الإمارات الذين خططوا لقضاء إجازات خارجية النظر في خطط سفرهم وسط التوترات الإقليمية المستمرة وعدم اليقين بشأن الرحلات الجوية. وبدلاً من ذلك، يختار العديد منهم قضاء العطلة داخل البلاد، مفضلين الإقامات المحلية أو الرحلات البرية القصيرة إلى وجهات قريبة مثل عُمان.

قال وكلاء السفر إن هذا التحول يُلاحظ في الأيام الأخيرة، حيث يلغي المقيمون أو يؤجلون رحلاتهم الدولية ويستكشفون خيارات العطلات المحلية بدلاً من ذلك.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

قال سوبير ثيكيبوراثفالابيل، المدير الأول في وايزفوكس ترافيلز، إن العديد من المسافرين الذين خططوا في البداية لرحلات إلى الخارج يبحثون الآن عن بدائل أقرب إلى الوطن.

“تظهر العديد من المنتجعات في رأس الخيمة والفجيرة بالفعل إشغالاً كاملاً لعطلة العيد،” قال.

“وسط حالة عدم اليقين، ألغى المقيمون خطط عطلاتهم الخارجية ويخططون الآن لإقامات محلية بدلاً من ذلك. ويفكر البعض أيضاً في رحلات قصيرة إلى عُمان. ومع ذلك، فإن التحدي الذي نواجهه الآن هو الإقامة، حيث تظهر العديد من العقارات محجوزة بالكامل بالفعل.”

كما أدى الطلب على الإقامات المحلية إلى ارتفاع الأسعار في عدة وجهات، وفقاً للقوائم على مجمعي السفر عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار المنتجعات في رأس الخيمة خلال عطلة العيد من حوالي 600 درهم إماراتي لليلة الواحدة، بينما تتراوح أسعار العقارات في الفجيرة من حوالي 600 إلى 3000 درهم إماراتي حسب فئة المنتجع. وفي أبوظبي، تبدأ الإقامات في المنتجعات من حوالي 900 درهم إماراتي لليلة الواحدة لضيفين خلال فترة العطلة.

كما اتصلت خليج تايمز ببعض المنتجعات في الإمارات الشمالية، حيث أكد البعض أن عقاراتهم محجوزة بالكامل بالفعل لعطلة العيد.

بالنسبة لبعض السكان، أدى تغيير الخطط إلى البحث عن طرق أبسط لقضاء العطلة.

قالت ماريا ماغبانوا، مقيمة فلبينية في دبي ومديرة متجر في ديرة سيتي سنتر، إنهم كانوا يخططون للسفر إلى أذربيجان خلال عطلة العيد لكنهم قرروا إلغاء رحلتهم.

“كان من المفترض أن نسافر إلى أذربيجان لقضاء عطلة العيد، ولكن مع كل ما يحدث في المنطقة، اعتقدنا أنه سيكون من الأفضل البقاء في الإمارات،” قالت.

“حاولنا حجز منتجعات في رأس الخيمة والفجيرة، لكن العديد منها كان إما ممتلئًا أو باهظ الثمن. لذلك نحن الآن نخطط لشيء أبسط، ربما المشي لمسافات طويلة والتخييم في تلال حتا.”

تشهد المزارع الخاصة أيضًا طلبًا قويًا حيث تبحث العائلات عن خيارات عطلات أكثر هدوءًا وخصوصية.

أخبر أصحاب المزارع في حتا ورأس الخيمة صحيفة الخليج تايمز أن العديد من ممتلكاتهم قد تم حجزها بالفعل قبل أسابيع.

“تم حجز معظم تواريخ العيد لدينا حتى قبل بدء رمضان،” قالت علياء سعيد، صاحبة مزرعة في حتا. “لقد كنا نتلقى مكالمات يوميًا لحجز مزرعتنا. وهذا العام شهدنا طلبًا هائلاً على عطلات العيد.”

قال مالك مزرعة آخر في رأس الخيمة إن الاستفسارات استمرت على الرغم من أن معظم العقارات محجوزة بالفعل.

“بدأنا نتلقى استفسارات العيد قبل أسابيع وتم حجز جميع الأماكن تقريبًا مبكرًا،” قال. “الآن لا يزال الناس يتصلون، ولكن لا يوجد أي توفر تقريبًا.”

قال بعض السكان إن أسعار المزارع الكبيرة ارتفعت بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب، حيث وصلت بعض العقارات في السوق إلى 10,000 درهم إماراتي يوميًا خلال عطلة العيد.

“كنا نحاول حجز مزرعة حتى قبل رمضان، ولكن تم عرض سعر 6,000 درهم إماراتي في اليوم لثلاث عائلات. ولكن الآن نفس المزرعة، يطلب المالك ضعف السعر،” قال علي فيضان، مهندس ومقيم في النهدة.

“الآن نحن نستكشف بعض الخيارات الأرخص، لكنها تظهر كلها مباعة،” أضاف فيضان.