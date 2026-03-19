عيدهم "بين السطور".. "كتبنا" بدبي تحتضن قلوباً لم تجد طريقاً لبيوتها

يواصل مركز "كتبنا" في امارة دبي استقبال جمهوره وفتح أبوابه كمساحة دافئة خلال عيد الفطر السعيد ليجمع الناس حول الكلمة والفن في وقت تتقاطع فيه مشاعر القلق مع الحاجة إلى القرب والطمأنينة وتؤكد شذى المطوع مؤسسة المركز، أن هذا الدور الإنساني يزداد أهمية في مثل هذه الظروف، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وما يحمله هذا العام من تحديات قد تدفع كثيرين لقضاء المناسبة بعيدًا عن عائلاتهم، ما يجعل من هذه المساحات المجتمعية ضرورة لتعزيز الألفة والتواصل وأكدت أن دولة الإمارات تواصل تقديم نموذج في الاستقرار والأمان بفضل جاهزيتها العالية ومنظوماتها المتقدمة، ما يتيح للمجتمع الاستمرار في حياته اليومية رغم التحديات المحيطة.

وتضيف شذى أن المركز ينظم في هذا الإطار فعالية مجتمعية مفتوحة على شكل مأدبة مشتركة (Potluck)، تُقام يوم السبت 21 مارس من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، حيث يُدعى أفراد المجتمع لإحضار أطباق أو مشروبات ومشاركتها مع الحضور، سواء كانت محضّرة منزليًا أو جاهزة، في أجواء احتفالية تعكس روح العيد وتجمع الناس حول تفاصيل بسيطة تصنع الفرح.

وتؤكد أن الأدب والفنون والثقافة تمثل عناصر أساسية في دعم التوازن النفسي، لا سيما في أوقات الأزمات، إذ تسهم في تعزيز الشعور بالأمل والانتماء، وتوفر مساحة للتعبير والتلاقي بين أفراد المجتمع، مشيرةً إلى أن المركز سيواصل تنظيم فعالياته واستضافة الأنشطة الثقافية، إلى جانب دعمه المستمر للكتّاب والفنانين والمفكرين في منطقة الخليج والمنطقة.