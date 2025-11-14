عودة "سوق الفريج" في موسمه الرابع وتنقله بين 3 حدائق رئيسية في دبي

يُذكر أن الموسم الثالث من "سوق الفريج" كان قد حقق نجاحًا باهرًا، حيث سجل رقمًا قياسيًا في عدد الزوار وصل إلى 282 ألف زائر، مما يؤكد مكانته كوجهة مجتمعية مميزة في دبي.