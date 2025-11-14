عودة "سوق الفريج" في موسمه الرابع وتنقله بين 3 حدائق رئيسية في دبي

أعلنت بلدية دبي عن انطلاق الموسم الرابع من مبادرتها المجتمعية السنوية البارزة، "سوق الفريج"، مع فتح باب التسجيل أمام رواد الأعمال والأسر المُنتجة من المواطنين لحجز منصاتهم مجانًا. تهدف المبادرة إلى توفير منصات عرض وتسويق متكاملة لمنتجاتهم المحلية في بيئة مفتوحة وجاذبة للعائلات، مما يعزز الثقة بالإنتاج المحلي ويدعم نمو الأعمال الصغيرة.
تنقل السوق بين ثلاث حدائق رئيسية:
وفي إضافة استثنائية هذا الموسم، سيُقام "سوق الفريج" في ثلاث من أبرز حدائق دبي بعد الإقبال اللافت الذي شهده الموسم السابق، وهي:
حديقة الورقاء الثالثة: من 5 إلى 14 ديسمبر 2025.
حديقة بحيرة البرشاء: من 19 إلى 28 ديسمبر 2025.
حديقة الورود (ند الشبا): من 2 إلى 11 يناير 2026.
منصة متكاملة للتسوق والترفيه:
يُعد السوق منصة مجتمعية رائدة توفر فرصًا استثمارية متكاملة لأصحاب المشاريع وتمنحهم تسهيلات لرفع مستوى التنافسية وتقديم أفضل المنتجات للمستهلكين. كما يوفر السوق مساحة ترفيهية شاملة للسكان والزوار، تجمع بين التسوق واستكشاف منتجات فريدة تشمل الأطعمة المنزلية، المشغولات اليدوية، الأزياء، وغيرها من المنتجات المستدامة.
ولإثراء تجربة الزوار، يضم الموسم الجديد مجموعة غنية من الأنشطة والفعاليات التي تلبي متطلبات جميع الفئات، بما في ذلك:
عروض حية.
ورش عمل تفاعلية.
مناطق مخصصة وآمنة للأطفال.
أكشاك للأطعمة والمشروبات المتنوعة.
دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جودة الحياة:
وفي تصريح له، أكد محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة، على أهمية عودة الموسم الرابع بـ"حلة جديدة غنية بأنشطتها وفعاليتها"، مشيرًا إلى أن السوق يعكس التزام البلدية بدعم وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة وتوفير منصات تجارية متكاملة تساعد على نمو أعمالهم على نطاق أوسع.
وأضاف أهلي أن السوق يعبر عن رؤية بلدية دبي الهادفة إلى تفعيل دور الحدائق العامة كـ"مراكز مجتمعية مستدامة ونابضة بالأنشطة التفاعلية"، مما يسهم في الارتقاء بجَودة حياة السكان والزوار وتعزيز رفاهية المجتمع.
يُذكر أن الموسم الثالث من "سوق الفريج" كان قد حقق نجاحًا باهرًا، حيث سجل رقمًا قياسيًا في عدد الزوار وصل إلى 282 ألف زائر، مما يؤكد مكانته كوجهة مجتمعية مميزة في دبي.