عودة رحلة طيران الإمارات من القاهرة إلى دبي بسبب خلل فني

صرح متحدث باسم طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات، لصحيفة "خليج تايمز" في بيان يوم الخميس، أن رحلة تابعة للشركة كانت متجهة إلى القاهرة عادت إلى دبي مؤخراً بسبب "عطل فني".
وكانت رحلة الناقلة رقم (EK929) قد غادرت دبي في 4 يناير 2026. وبعد الإقلاع، تعطل أحد مكونات نظام تكييف الهواء، مما أدى إلى خلل في ضغط الكابينة. وتسبب الحادث في النشر التلقائي لأقنعة الأكسجين على متن الطائرة، وقام طاقم الرحلة بالهبوط إلى مستوى آمن.
وأفادت التقارير أن طاقم طائرة الإمارات من طراز بوينج 200-777 لاحظ فقدان ضغط الكابينة أثناء التحليق فوق المملكة العربية السعودية، حيث بدأ الطيارون هبوطاً اضطرارياً إلى ارتفاع 9000 قدم.
وأوضح المتحدث باسم طيران الإمارات أنه تم نقل الركاب على متن طائرة بديلة غادرت دبي، مؤكداً أن الطائرة خضعت لعمليات الفحص الهندسي اللازمة.
وقد تم توظيف طائرة بديلة من طراز بوينج 300-777 لتشغيل الرحلة المتجهة إلى القاهرة، حيث وصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي بتأخير دام نحو ثماني ساعات، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.
وذكر المتحدث: "لقد اتبع طاقم الطائرة والخدمة الجوية كافة إجراءات السلامة اللازمة لضمان عودة آمنة ومنضبطة إلى دبي".
وأعربت الناقلة عن اعتذارها عن الإزعاج الناجم، مؤكدة أن سلامة ركابها وطاقمها تظل على رأس أولوياتها.
وفي اليوم الأول من العام الجديد، وقع حادث مماثل عندما عادت رحلة لطيران الإمارات متجهة إلى دبي من لندن إلى مطار الإقلاع في ليلة رأس السنة، حسبما أكدت الشركة في بيان أرسلته لصحيفة "خليج تايمز".
الرحلة (EK002)، التي غادرت من مطار لندن هيثرو (LHR) إلى دبي (DXB) في 31 ديسمبر، عادت إلى لندن بعد وقت قصير من الإقلاع بسبب "عطل فني". ووفقاً لشركة الطيران، كان من المقرر إقلاع الرحلة في الساعة 1:40 ظهراً (بتوقيت جرينتش)، وقد هبطت الطائرة مجدداً و"نزل جميع الركاب وأفراد الطاقم بسلام".
هبطت الطائرة في مطار هيثرو عند الساعة 4:28 عصراً، بعد أن حلقت فوق لندن لأكثر من ساعة لتفريغ الوقود، بينما كانت مركبات الطوارئ في حالة تأهب بانتظار هبوط الرحلة في هيثرو.