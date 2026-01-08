عودة رحلة طيران الإمارات من القاهرة إلى دبي بسبب خلل فني

وفي اليوم الأول من العام الجديد، وقع حادث مماثل عندما عادت رحلة لطيران الإمارات متجهة إلى دبي من لندن إلى مطار الإقلاع في ليلة رأس السنة، حسبما أكدت الشركة في بيان أرسلته لصحيفة "خليج تايمز".