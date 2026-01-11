عودة تدريجية للكهرباء في الشارقة بعد عطل فني عابر

أعلنت هيئة الشارقة للكهرباء والمياه والغاز (سيوا)، اليوم الأحد، عن بدء عودة التيار الكهربائي إلى أجزاء من الشارقة بعد انقطاع مؤقت ناتج عن "عطل فني طارئ ومحدود".

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن العطل أدى إلى تفعيل أنظمة الحماية التلقائية المصممة لضمان استقرار الشبكة. وأضافت أنه تم التعامل مع الموقف وإعادة التيار بالفعل إلى "عدة مناطق"، مع استمرار العمل على استعادة الخدمة تدريجياً في بقية المواقع المتأثرة فور الانتهاء من فحوصات السلامة اللازمة.

جاء بيان الهيئة بعد أقل من ساعة من رصد سكان في أحياء مختلفة لانقطاعات في الطاقة الكهربائية، مما تسبب في توقف المصاعد وتعطل خدمات الإنترنت والأنشطة الروتينية.

تأكيدات السكان

أكد عدد من السكان في بعض المناطق عودة التيار الكهربائي؛ حيث أفاد أحد سكان "مدينة الشارقة المستدامة" بعودة الطاقة، كما ذكر ساكن في منطقة "الجادة" أن الخدمات عابت إلى مبناه. وفي المقابل، أشار ساكن آخر إلى أن أجزاءً من منطقة "الجادة" كانت لا تزال بدون كهرباء حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وأكدت هيئة "سيوا" التزامها بالحفاظ على "أعلى معايير الموثوقية واستمرارية الخدمة" لجميع المشتركين.