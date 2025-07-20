عودة المبعد إلى الإمارات: بين حلم الفرصة الثانية وشروط الموافقة الرئاسية

سؤال: في عام ٢٠٢٢، تم ترحيل صديقي من الإمارات العربية المتحدة إثر خلاف مالي تطور إلى مشاجرة جسدية. وهو يفكر الآن في العودة إلى الإمارات العربية المتحدة بحثًا عن فرصة عمل. هل يُمكنكم توضيح ما إذا كان يُسمح له قانونيًا بدخول الإمارات العربية المتحدة مجددًا، وما هي المتطلبات القانونية أو الإدارية التي يجب عليه استيفاؤها قبل ذلك؟

الجواب: بناءً على استفسارك، فمن المفترض أن يتم ترحيل صديقك نهائيًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا يجوز للشخص الذي تم ترحيله العودة إلى البلاد دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة 18 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والتي تنص على أن،

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"لا يجوز للأجنبي الذي تم ترحيله سابقًا العودة إلى الدولة دون إذن من الرئيس."

قد لا يعود صديقك إلى الإمارات العربية المتحدة بعد تسليمه، حيث أن إعادة الدخول تخضع للموافقة.

وللتقدم بطلب العودة، يجوز له تقديم طلب رسمي إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أو وزارة الداخلية، إلى جانب جميع الوثائق ذات الصلة مثل جواز سفره ورقم الهوية الإماراتية (الصادر عندما كان يقيم في الإمارات العربية المتحدة)، وأمر التسليم أو الترحيل، وشرح مفصل للغرض من العودة (على سبيل المثال، العمل)، وعرض عمل صالح من صاحب عمل مقيم في الإمارات العربية المتحدة.

بعد ذلك، قد تُراجع الجهات المختصة الطلب، وتُصدر قرارًا بناءً على تقديرها المُطلق. يُمكن لصديقك الاستعانة بمستشار قانوني مُؤهل في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في هذه العملية وضمان استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية.