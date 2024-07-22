عودة العمل في المبنى 2 بمطار دبي بعد حريق طفيف

وقالت DXB: "إن عمليات تسجيل الوصول في المبنى رقم 2 تعمل الآن بشكل طبيعي". وتأثرت خدمات تسجيل الوصول في المحطة، التي تستخدمها حوالي 50 شركة طيران مختلفة، في 20 يوليو/تموز، وبعد أكثر من 40 دقيقة أعلنت السلطات استئناف النظام.

وقالت الهيئة في وقت سابق في بيان لها إن حريقا طفيفا اندلع، ولهذا السبب تم تعليق تسجيل الوصول مؤقتا، مضيفة أن الحريق "تمت السيطرة عليه على الفور من قبل خدمات الإطفاء بالمطار".

ويضم المبنى 2 أربعة مستويات رئيسية مفتوحة للركاب، يحتوي الأول على منطقة القادمين، والمستوى 3 يضم منطقة المغادرين التي ستذهب إليها إذا كنت مسافراً من دبي، وتوجد مكاتب تسجيل الوصول هنا، بالإضافة إلى مكتب بيع التذاكر وخدمات أمين الصندوق.

ويعد المبنى رقم 2 في دبي المركز الرئيسي لشركة الطيران الإقتصادية في دبي والتي تسمى "فلاي دبي" وتقدم خدماتها للرحلات الجوية المجدولة والمستأجرة لمجموعة واسعة من شركات الطيران.