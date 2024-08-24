عواصف رملية وبرد وأمطار غزيرة في الإمارات

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية أيضًا تنبيهًا باللون الأصفر من الساعة 1.15 مساءً حتى الساعة 8 مساءً يوم السبت. وقد تم إصدار التنبيه بسبب هطول أمطار ورياح قوية تصل سرعتها إلى 45 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق الشرقية والجنوبية.