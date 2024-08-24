عواصف رملية وبرد وأمطار غزيرة في الإمارات
في ظل الحر الشديد، عادت حبات البرد لتمنح بعض الراحة لسكان الإمارات. وكما أشار الخبراء، فإن "أمطار الصيف" ظاهرة ليست غريبة على الدولة. ومع ذلك، وبينما تشهد بعض المناطق هطول الأمطار وتساقط حبات البرد، فيما تشهد أماكن أخرى في الدولة عواصف رملية.
شاهد هنا مقطع فيديو نشره مركز العواصف لعاصفة غبارية في منطقة المدام في الشارقة:
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار غزيرة على مناطق مليحة والخضيرة وفيلي بالشارقة ومناطق أخرى. ونبهت إدارة الأرصاد الجوية السكان إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في حالة هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق الشرقية.
وحذرت السلطات السكان من أن الرياح قد تتسبب في "عواصف رعدية صغيرة وانخفاض الرؤية الأفقية"، وطلبت منهم الابتعاد عن مناطق الفيضانات المفاجئة.
لم تكن ظاهرة البرد مجرد ظاهرة شتوية في الإمارات العربية المتحدة، بل شوهدت حبات البرد مرات عدة في الأشهر القليلة الماضية خلال ذروة الصيف. شاهد هنا مقطع فيديو نشره مركز العواصف على X لحبات البرد في الخضيرة:
تم إصدار تنبيه باللون البرتقالي لأمطار رعدية وغبار أو رمال ورياح. يحذر التنبيه من تشكل السحب الحملية ورياح نشطة إلى قوية في بعض الأحيان من الساعة 3.05 مساءً إلى 8 مساءً يوم السبت 24 أغسطس.
وتشهد الإمارات العربية المتحدة منخفضا موسميا قادماً من الهند، مما يؤدي إلى هطول أمطار صيفية. وفي مقابلة سابقة مع صحيفة الخليج تايمز، قال خبير من إدارة الأرصاد الجوية "إن الأمطار تستمر عادة حتى 23 سبتمبر".
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية أيضًا تنبيهًا باللون الأصفر من الساعة 1.15 مساءً حتى الساعة 8 مساءً يوم السبت. وقد تم إصدار التنبيه بسبب هطول أمطار ورياح قوية تصل سرعتها إلى 45 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق الشرقية والجنوبية.