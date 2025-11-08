عندما تتحدث الوثائق.. الشارقة تُنصت لذاكرة الإمارات

في أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب، لا تقتصر الحكايات على صفحات الروايات أو مؤلفات الكتّاب المعاصرين. هنا، في ركنٍ هادئ تفوح منه رائحة الزمن، تتكلم الوثائق القديمة وتهمس الصور الصفراء بأسرار التاريخ. خلف هذا الركن يقف محمد صادق، مدير "مؤسسة الأرشيف العربي للترس"، بشغف الورّاقين الأوائل وإصرار المؤرخين، حاملاً رسالة عنوانها: "حفظ الذاكرة... وصون الحكاية".

من الورّاق إلى الأرشيفي

محمد صادق، المولود في عائلة مصرية عُرفت بمهنة الورّاقين، ورث حبّ الورق والحرف منذ صغره. كانت البداية مكتبة صغيرة تبيع الكتب والمخطوطات، قبل أن تتحول إلى مشروع ثقافي متكامل هو "مؤسسة الأرشيف العربي للترس"، التي تعمل منذ أكثر من قرن على حفظ وأرشفة الوثائق والمجلات والصور الأصلية النادرة، مقدّمةً للباحثين والمهتمين بالتاريخ العربي نافذة أصيلة على الماضي.

يقول صادق إن ما يميز مؤسسته عن غيرها هو اعتمادها الكامل على النسخ الأصلية، لا المصوّرة، فهي – كما يصفها – "تحمل عبق الحقيقة وتبقي الماضي حياً في الملمس والرائحة والحبر".

إرث إماراتي قبل الاتحاد

ضمن مقتنيات المؤسسة تبرز مجموعة نادرة توثّق تاريخ الإمارات قبل قيام الاتحاد، تضم صحفاً ومجلات من خمسينيات وستينيات القرن الماضي تتناول قضايا التعليم والسياسة والمجتمع في "الساحل المتصالح" قبل عام 1971. كما تحتوي المجموعة على صور أصلية لشخصيات وطنية بارزة ومقالات تؤرخ بدايات العمل الحكومي والاقتصادي في الدولة.

يفخر صادق بأن الأرشيف الوطني الإماراتي وجهات رسمية أخرى تلجأ أحياناً لمؤسسته للتحقق من تواريخ وأحداث دقيقة، ما يعكس الثقة في قيمة الأرشيف كمصدر موثوق للذاكرة الوطنية.