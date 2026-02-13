عناق الأمواج: قروش وأسماك راي تعود لبيتها الأول في مياه دبي

خلف هذا المشهد الإنساني، تقف جهود سنوات من الرعاية. هذه الأسماك التي تتراوح أعمارها بين ستة أشهر وخمس سنوات، لم تولد في المحيط، بل في حوض "ذا لوست وورلد" الشهير. هناك وفي "مستشفى الأسماك" الخاص بالمنتجع، تلقت تدريبات مكثفة تشبه "معسكراً تدريبياً" للبقاء، حيث تعلمت كيف تبحث عن طعامها وكيف تتفاعل مع جيرانها في البحر، لتجتاز بنجاح فحوصات صحية دقيقة قبل أن تنال حريتها.