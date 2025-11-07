"عموري"يعتزل كرة القدم في سن الـ 34 برسالة مؤثرة

أعلن عمر عبدالرحمن، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ الإمارات، اعتزاله يوم الخميس بعد مسيرة حافلة استمرت 17 عاماً. كان أسطورة نادي العين، والمعروف بمودة باسم "عموري"، يلعب لنادي الوصل بدبي حتى العام الماضي.

أعلن اللاعب الخبر للجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً: "اليوم، بكل حب وامتنان، أعلن اعتزالي كرة القدم، بعد رحلة جميلة امتدت لسنوات مليئة بالتحديات والإنجازات. لقد كانت مسيرة بنيت بالعمل الجاد ودعم الأشخاص الأوفياء".

شكر وتقدير لمسيرة حافلة

تابع عمر عبدالرحمن بتقديم الشكر لرئيس نادي العين، الذي خاض معه أول ظهور له في موسم 2008-2009.

وقال: "أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس نادي العين، على ثقته ودعمه الكبير طوال مسيرتي المهنية. كما أشكر محمد بن ثعلوب الدرعي، وناصر بن ثعلوب الدرعي، ومحمد خلفان الرميثي على دعمهم وتشجيعهم المستمر".

وأضاف: "أشكر نادي العين على دعمهم طوال السنوات التي قضيتها في هذا الصرح العظيم — سنوات مليئة بالبطولات والإنجازات التي لعبت دوراً كبيراً في صعود عمر في الساحة الرياضية".

لعب الجناح الموهوب 72 مباراة مع منتخب الإمارات في كرة القدم الدولية وساعد الفريق على إنهاء كأس آسيا 2015 في المركز الثالث بفضل مهاراته في صناعة اللعب.

الامتنان للأندية والجماهير

كما أعرب عمر، الذي لعب أيضاً في نظام الشباب بنادي الهلال قبل الانضمام إلى نادي العين، عن امتنانه. وكتب: "كما أشكر نادي الهلال وجماهيره على الفترة القصيرة التي قضيتها هناك. كنت أتمنى أن أترك بصمة كبيرة في هذا النادي، ولكن هذا ما قدره الله، والحمد لله في كل الأحوال".

واختتم قائلاً: "أعتز بكل لحظة قضيتها مع الأندية التي مثلتها: الجزيرة، شباب الأهلي، والوصل — لكل ناد مكانة خاصة في قلبي وبصمة في مسيرتي. شكراً لكم جميعاً. ومن القلب، شكراً للجماهير الوفية التي كانت دائماً سندي وأكبر دافع لي. حبكم وتشجيعكم كانا السر وراء إصراري وأدائي. اليوم، أُغلق هذا الفصل الجميل من حياتي وأبدأ رحلة جديدة..."