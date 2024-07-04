عملية جراحية معقدة تنقذ حياة مولود جديد في أبوظبي

أجرى أطباء في أحد مستشفيات أبوظبي عملية جراحية معقدة لإنقاذ صبي رضيع مصاب بحالة خلقية نادرة ومهددة للحياة "ناسور القصبة الهوائية (TEF) مع رتق المريء (EA)".
لم تدم فرحة الأبوين الألمانيين تيم وسارة بطفلهما الأول طويلاً، وهما عاملين في شركة طيران مقرها الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من عدم وجود علامات مقلقة في فحوصات الحمل المنتظمة، إلا أن "كاي"، المولود الجديد، كان يعاني من صعوبة في ابتلاع لعابه وكان يقطر من فمه ويتنفس أسرع من المعتاد.
تدخل فريق حديثي الولادة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال بسرعة، حيث قام بإدخال أنبوب صغير في فم كاي لتنظيف تجويف الفم. في حديثي الولادة الأصحاء، يمر هذا الأنبوب دون عوائق عبر المريء إلى المعدة، ولكن في حالة "كاي" يلتف عالياً في صدره مما يشير إلى وجود انسداد.
تحدث الاصابة بالـ TEF مع الـ EA لواحد من كل 4000 ولادة. في هذه الحالة، لا يتصل الجزء العلوي من المريء بالجزء السفلي، ويوجد اتصال غير طبيعي (ناسور) بين الجزء السفلي من المريء والقصبة الهوائية.
وهذا يعني أنه في كل مرة يتنفس فيها "كاي"، يمكن أن يدخل الهواء إلى معدته ومن المحتمل أن يرتد حمض المعدة إلى رئتيه مما يشكل مخاطر صحية كبيرة، وبدون علاج قد تهدد هذه الحالة الحياة.
أوضح الدكتور "بريان ماكورماك"، استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة، الحالة للوالدين المصدومين والحاجة الملحة لإجراء عملية بضع الصدر (حيث يتم فتح الصدر) في الأيام القليلة الأولى من حياة "كاي". على الرغم من أن الحالة لم تكن مهددة للحياة على الفور، إلا أن الجراحة كانت ضرورية خلال 24 إلى 48 ساعة لمنع حدوث مضاعفات خطيرة في وقت لاحق.
طمأن الدكتور "ماكورماك" والدي "كاي" بأنه سيكون في حالة مستقرة لمدة 12 إلى 24 ساعة مع وجود أنبوب في مكانه، مما يمنع التغذية ولكنه يبقي حالته تحت السيطرة. ومع ذلك، فإن تأخير الجراحة من شأنه أن يزيد بشكل كبير من المخاطر التي تنطوي عليها.
في اليوم التالي، استعد الفريق الجراحي لإجراء العملية المعقدة، وكان الهدف هو ربط طرفي مريء "كاي". وكانت الفجوة متوسطة بطول ثلاث فقرات تقريباً. تضمنت الجراحة شق الصدر في الجانب الأيمن وفتح الصدر بين الضلعين الرابع والخامس.
استخدم الدكتور "ماكورماك" تقنية الحفاظ على العضلات لتجنب قطع العضلات الرئيسية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تعافي "كاي" على المدى الطويل.
"هذه واحدة من أكثر الإجراءات التي تتطلب جهداً تقنياً والتي نقوم بها كجراحين لحديثي الولادة. بدأت الجراحة بالخطوة الحاسمة المتمثلة في فصل المريء عن مجرى الهواء، وهي عملية لإنقاذ الحياة. وبمجرد تأمين مجرى الهواء، تم توصيل طرفي المريء باستخدام أنبوب يمر عبر الأنف وصولاً إلى الشق وإلى المعدة. لقد سهّل هذا الأنبوب التغذية وحافظ على الاتصال أثناء عملية الشفاء".
ظل "كاي" مستقراً طوال فترة الجراحة وتمت مراقبته في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. خلال الأيام القليلة التالية، راقب الفريق الطبي أي مضاعفات، لكن أداء "كاي" كان جيداً بشكل استثنائي. تم إخراجه من جهاز التنفس الصناعي في غضون يومين وبدأ في التغذية عبر الأنبوب. وبعد فترة وجيزة بدأ يتغذى مرة أخرى بشكل طبيعي عن طريق الفم. بعد أسبوع أخذه والدا كاي إلى المنزل.
وأضاف:"منذ ذلك الحين نقوم بمراجعة "كاي" بانتظام في العيادة، ومن دواعي سروري أن نراه الآن يتعافى ويبدأ في تناول الأطعمة الصلبة في عمر ستة أشهر. هذه ليست نهاية الرحلة "لكاي" ووالديه، فهذه الحالة يمكن أن تسبب مشاكل طوال حياته بأكملها. ولسوء الحظ سيحتاج إلى أن يظل تحت المراجعة المنتظمة مع تقدمه في السن".
وأشاد والد الطفل بمهارات الدكتور "ماكورماك" والرعاية التي قدمها الفريق الطبي:"إن تفانيهم واحترافهم قدما لنا أعظم هدية وهي صحة ابننا".
على الرغم من نجاح الجراحة، قد يواجه "كاي" تحديات مستقبلية. الأطفال الذين تم إصلاح رتق المريء لديهم غالباً ما يسبب درجة من تلين القصبة الهوائية، حيث تكون القصبة الهوائية مرنة إلى حد ما. مما قد يسبب ذلك سعالاً مستمراً، والذي قد يتفاقم عندما يصاب بالبرد أو أي عدوى تنفسية أخرى. ولكن مع المراقبة والإدارة الدقيقة، يمكن التعامل مع هذه المشكلات بفعالية. وسيبقى والدا "كاي" على تواصل مع مجموعة دعم تقدم المساعدة للأطفال الذين يعانون من مثل هذه الحالات النادرة.