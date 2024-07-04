عملية جراحية معقدة تنقذ حياة مولود جديد في أبوظبي

على الرغم من نجاح الجراحة، قد يواجه "كاي" تحديات مستقبلية. الأطفال الذين تم إصلاح رتق المريء لديهم غالباً ما يسبب درجة من تلين القصبة الهوائية، حيث تكون القصبة الهوائية مرنة إلى حد ما. مما قد يسبب ذلك سعالاً مستمراً، والذي قد يتفاقم عندما يصاب بالبرد أو أي عدوى تنفسية أخرى. ولكن مع المراقبة والإدارة الدقيقة، يمكن التعامل مع هذه المشكلات بفعالية. وسيبقى والدا "كاي" على تواصل مع مجموعة دعم تقدم المساعدة للأطفال الذين يعانون من مثل هذه الحالات النادرة.