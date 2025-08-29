غزة تشهد افتتاح خط المياه الإماراتي الأكبر لتأمين احتياجات أكثر من مليون نسمة

افتتح وفد إماراتي، اليوم، مشروع خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، في خطوة نوعية تهدف لتأمين المياه المحلاة لعشرات آلاف الأسر التي تعاني من أزمة عطش خانقة منذ اندلاع الحرب.

حضر افتتاح المشروع الإماراتي، الذي نظمته عملية الفارس الشهم 3 في قطاع غزة، لجنة إسناد العملية وممثلي مصلحة مياه وبلديات الساحل، إضافة إلى شخصيات اعتبارية ووجهاء ومسؤولين في المجتمع الفلسطيني، وأعلنت العملية من خلاله بدء تشغيل خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في الأراضي المصرية إلى مناطق جنوب قطاع غزة بشكل رسمي.

ويمتد خط المياه الإماراتي الأضخم، بطول 7 كيلومترات و500 متر، بإنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون جالون يومياً، ويخدم أكثر من مليون شخص، كما تم ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة 5000 م³ لتغذية مناطق واسعة إضافية بالمياه.