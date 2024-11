عملية احتيال جريئة في دبي: "برايم إكسبيرتس" تسرق تذاكر طيران ووقود وتختفي

إذا كنت قد حصلت على صفقة على رحلات طيران أو فنادق أو رحلات سفاري في الصحراء، فربما كان ذلك جزءاُ من عملية احتيال.

كشف تحقيق أجرته صحيفة "خليج تايمز" كيف دبرت شركة "برايم إكسبيرتس كونستركشن"، التي تعمل من منطقة النهدة في دبي، عملية احتيال ضخمة تركت الكثيرين في حالة من الذهول، حيث اشترت الشركة هذه الخدمات باستخدام شيكات مؤجلة الدفع، والتي ارتجعت لاحقاً، وأعادت بيعها نقداً، واختفت الشهر الماضي دون أن تترك أثراً.

وبتنكُّرها في هيئة شركة بناء مشروعة، زعمت شركة "برايم إكسبيرتس" أنها تحتاج إلى ترتيبات سفر "للموظفين"، وسرعان ما اكتسبت ثقة الموردين من خلال الشيكات الأمنية والإشارة إلى شركاء مرموقين، وقال "بهزاد بهاتي" من شركة "فلايفور"، وهي وكالة سفر مقرها دبي خسرت 194728 درهماً إماراتياً في تذاكر طيران غير مدفوعة: "لقد وعدونا بالدفع كل 15 يوماً، بل وأعطونا شيكاً أمنياً رُفض أيضاً".

إن حجم عملية الاحتيال مذهل، حيث شملت مئات الرحلات الجوية الدولية على الطرق من لندن إلى لاهور ومن مسقط إلى مومباي. وحجزت شركة "فلاي فور" Flyvour وحدها 201 تذكرة دولية لشركة "برايم إكسبيرتس" Prime Experts، كما أعلنت وكالات سفر أخرى، مثل "كوزمو ترافرس" Cozmo Travels وDoJoin "دوجوين" في أنصار مول بالشارقة، عن خسائر بلغت 98 ألفَ درهمٍ و206 آلاف درهم على التوالي.

وقد روى أحد ممثلي شركة "دوجون" تجربته: "لقد زرت منتجعاً من فئة الخمس نجوم في دبي بحثاً عن إجابات حول حجز قمنا ببيعه لشركة "برايم إكسبيرتس" Prime Expert، ولدهشتي، قابلت ضيفاً آخر ادعى أنه حجز من خلال Prime "برايم إكسبيرتس"، حتى أنه أراني فاتورته، وكانت أقل بكثير مما طلبناه، لقد شعرنا بالعجز التام، لم يكن هناك ما يمكننا فعله".

بالإضافة إلى الرحلات الجوية والفنادق، قام خبراء "برايم إكسبيرتس" أيضاً بحجز مغامرات مثل رحلات السفاري الصحراوية وزيارة "برج خليفة , أت ذا توب و ذا فيو أت ذا بالم "At the Top, Burj Khalifa, وThe View at The Palm، والتي تم إعادة بيعها بعد ذلك بأسعار مخفّضة.

ولم تقتصر عملية الاحتيال على قطاع السفر. فقد قدمت شركة برايم إكسبرتس أيضاً طلبات كبيرة لشراء وقود الديزل، الأمر الذي أدى إلى تراكم فواتير غير مدفوعة على الموردين مثل "ألفا بتروليوم"، و"ثري ستار فيولز"، "وإيتمادي فيول آند بتروليوم"، تجاوزت المليون درهم. وقالت نور من شركة "ثري ستار فيولز"، التي زودت مستودع برايم في المنطقة الصناعية بالشارقة بكمية 52500 جالون بقيمة 554512 درهماً إماراتياً، "لقد كسروا ظهرنا. لا أعرف ما إذا كنا سنتعافى من هذا الأمر على الإطلاق".