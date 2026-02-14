عملاق اللوجستيات في أيدٍ أمينة.. "كاظم" و"ناريان" يقودان حقبة "دي بي ورلد" الجديدة

أعلنت مجموعة "دي بي ورلد" (موانئ دبي العالمية) يوم الجمعة عن تغييرات قيادية كبرى، شملت تعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس الإدارة، ويوفراج ناريان رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

يشغل عيسى كاظم حالياً منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي. أما ناريان، فقد انضم إلى المجموعة في 2004، وشغل مؤخراً منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وتولى عدة أدوار قيادية عليا داخل الشركة.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

إليك نظرة مفصلة على مسيرة القائدين:

عيسى كاظم

يُعد كاظم أحد المخضرمين في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقد أضاف الآن لقباً مرموقاً آخر إلى محفظته المهنية: رئيس مجلس إدارة "دي بي ورلد".

بدأت رحلة كاظم في أروقة المال بالإمارات عام 1988، عندما انضم إلى دائرة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات المركزي كمحلل أول. وبحلول عام 1993، انتقل إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حيث شغل منصب مدير التخطيط والتطوير.

كان تعيين كاظم مديراً عاماً لسوق دبي المالي في عام 1999 نقطة تحول جوهرية، سواء للمؤسسة أو لكاظم نفسه؛ حيث شغل هذا المنصب حتى عام 2006، موجهاً السوق خلال فترة نمو كبيرة. ولم يتوقف تأثيره عند هذا الحد، فمنذ عام 2007 وحتى 2021، شغل منصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، مقدماً التوجه الاستراتيجي خلال فترات الانتعاش والسنوات الصعبة التي تلت الأزمة المالية العالمية.

ولأكثر من عقد من الزمان، يشغل كاظم منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو المنصب الذي يتولاه منذ يناير 2014.

واليوم، تمتد مسؤوليات كاظم إلى ما هو أبعد من مؤسسة واحدة؛ فبصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة "بورصة دبي"، يشرف على الشركة القابضة التي تدير حصة دبي في مختلف البورصات. كما يشغل منصب نائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، مما يساهم في صياغة الإطار القانوني لبيئة الأعمال في الإمارة. كما أن وجوده في اللجنة العليا للأوراق المالية والسلع واللجنة المالية العليا في دبي يضعه في قلب القرارات المتعلقة بالسياسات واللوائح المالية، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة "ناسداك" و"ناسداك دبي" التي تربطه بشبكة أسواق رأس المال العالمية.

يوفراج ناريان

قضى ناريان عقدين من الزمن في بناء إمبراطورية مع "دي بي ورلد"، حيث انضم إلى المجموعة في عام 2004، في لحظة محورية من تاريخها. وفي غضون عام واحد، تم تعيينه مديراً مالياً للمجموعة.

وبصفته نائباً للرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير المالي، امتدت مسؤوليات ناريان إلى ما هو أبعد من التمويل التقليدي؛ حيث أشرف على الاستراتيجية المالية، وتمويل الشركات، وعمليات الأعمال. هذا التفويض الواسع أعد الخبير الهندي جيداً لمنصب الرئيس التنفيذي الذي يتولاه الآن.

قبل انضمامه إلى "دي بي ورلد"، صقل ناريان مهاراته في مناصب عليا عبر أسواق مختلفة؛ حيث شغل منصب رئيس تمويل الشركات والمشاريع لجنوب آسيا في "مجموعة ANZ"، وهي واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة. كما شغل منصب المدير المالي لشركة "خدمات ميناء صلالة" في عمان، مما منحه خبرة مباشرة في عمليات الموانئ قبل نقل تلك المعرفة إلى "دي بي ورلد".

يشغل ناريان حالياً أيضاً عضوية مجالس إدارة شركة "HDFC" الدولية للحياة وإعادة التأمين، وسوق دبي المالي.