عملات من فضة لجيل الذهب.. تخليد يوم الطفل الإماراتي بإصدار تذكاري

أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عملات فضية تذكارية احتفالاً بيوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف 15 مارس من كل عام.

تصميم العملة

يظهر على الوجه الأمامي للعملة الفضية القيمة الاسمية “15 درهمًا” كإشارة رمزية لتاريخ المناسبة، محاطة بنقش “المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة” باللغتين العربية والإنجليزية.

يعرض الوجه الخلفي الشعار الرسمي للمناسبة، ممثلاً بعبارة “الحق في الهوية والثقافة الوطنية”، مصحوبًا برسم فني لقلعة، يعكس التاريخ الإماراتي ويؤكد على ارتباط الطفل بجذوره وقيمه الوطنية.