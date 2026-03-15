عملات من فضة لجيل الذهب.. تخليد يوم الطفل الإماراتي بإصدار تذكاري

أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عملات فضية تذكارية احتفالاً بيوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف 15 مارس من كل عام.
يظهر على الوجه الأمامي للعملة الفضية القيمة الاسمية “15 درهمًا” كإشارة رمزية لتاريخ المناسبة، محاطة بنقش “المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة” باللغتين العربية والإنجليزية.
يعرض الوجه الخلفي الشعار الرسمي للمناسبة، ممثلاً بعبارة “الحق في الهوية والثقافة الوطنية”، مصحوبًا برسم فني لقلعة، يعكس التاريخ الإماراتي ويؤكد على ارتباط الطفل بجذوره وقيمه الوطنية.
وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لعمليات الخدمات المصرفية والدعم في المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة: “يعكس هذا الإصدار التزام المصرف المركزي بدعم المبادرات الوطنية التي تساهم في تعزيز الهوية الإماراتية وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة داخل المجتمع."
“كما يسلط الضوء على تقدير المصرف المركزي للدور المحوري الذي يلعبه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في حماية ورعاية الأطفال، وتعزيز فهمهم لهويتهم الوطنية، وتنمية مبادئ الولاء والانتماء بين الأجيال الشابة. وتساهم هذه الجهود في تطوير مجتمع متماسك يظل راسخًا في قيمه الأصيلة وتراثه الثقافي الغني.”
تم إصدار ما مجموعه 2000 عملة، تزن كل منها 28 جرامًا من الفضة. ستكون العملة متاحة للشراء، وسيعلن المصرف المركزي عن تاريخ الإصدار وآلية الشراء في وقت لاحق من خلال موقعه الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي.
