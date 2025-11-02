عملات مشفرة : حكم قضائي يعيد 1.55 مليون درهم لزوجين في دبي

نجح مستثمر آسيوي وزوجته في استرداد 1.55 مليون درهم بعد أن وقعا ضحية لعملية احتيال بالعملة المشفرة على يد مواطن عربي، وهو ما يسلط الضوء على مخاطر الاستثمارات الرقمية غير المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفقًا لسجلات المحكمة، أقنع المحتال الزوجين بالاستثمار في صفقة عملات رقمية، واعدًا إياهما بعوائد مضمونة. وثقةً بخطته، توجه المستثمر وزوجته إلى مكتب المتهم وسلماه مبلغ مليون ونصف المليون درهم لشراء 400 ألف وحدة من العملات الرقمية.
أخبرهم المتهمون أن العملات ستُحوّل إلى محفظة الضحية الإلكترونية، لكن العملية لم تتم. وعندما استفسر الضحية عن سبب التأخير، ماطل المحتال بحجج واهية، ثم توقف عن الرد في النهاية.
أبلغ الزوجان الشرطة بالأمر. وأكدت التحقيقات أن المتهم قد جمع الأموال ولكنه لم ينفذ عملية شراء العملات المشفرة. حُوكم أمام المحكمة الجزائية بتهمة الاستيلاء على أموال بطريقة احتيالية، وغُرِّم 10,000 درهم. اقتصر الحكم الجنائي على نية السرقة، ولم يُحل الجانب المدني لاسترداد الأموال المختلسة.
أُحيلت القضية بعد ذلك إلى المحكمة المدنية والتجارية والإدارية. وطالب المستثمر باسترداد مبلغ مليون ونصف درهم، بالإضافة إلى 100 ألف درهم تعويضًا عن الخسائر المالية، وفرص الاستثمار الضائعة، والرسوم القانونية، وغيرها من التكاليف ذات الصلة. وطالب محامي المدعى عليه بتعليق الدعوى المدنية لحين الاستئناف، مؤكدًا أن موكله لم يختلس الأموال، مشيرًا إلى تبرئته من التهمة الجنائية.
حكمت المحكمة لصالح المستثمر، مشيرةً إلى أن المتهم استلم الأموال لشراء العملات المشفرة، لكنه لم يفعل. ولا ينفي الحكم بالبراءة الجنائية استلام الأموال، بل ينفي القصد الجنائي فقط. وأكدت المحكمة أن تحويل الأموال إلى طرف آخر دون إتمام عملية الشراء يُعد إثراءً غير مشروع بموجب المادة 318 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي تُلزم برد الأموال المأخوذة دون سبب مشروع.
أشارت المحكمة إلى أن المستثمر تكبد أضرارًا مادية ومعنوية نتيجة حرمانه من الأموال وتغطية نفقات التقاضي. وأُمر المحتال برد مبلغ مليون ونصف المليون درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم تعويضًا إضافيًا، ليصل إجمالي المبلغ إلى مليون وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف درهم. ويُحذر خبراء قانونيون المستثمرين من توخي الحذر الشديد في التعامل مع العملات الرقمية، والتحقق من جميع فرص الاستثمار، والإبلاغ فورًا عن أي احتيال يُشتبه به.