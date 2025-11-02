عملات مشفرة : حكم قضائي يعيد 1.55 مليون درهم لزوجين في دبي

أُحيلت القضية بعد ذلك إلى المحكمة المدنية والتجارية والإدارية. وطالب المستثمر باسترداد مبلغ مليون ونصف درهم، بالإضافة إلى 100 ألف درهم تعويضًا عن الخسائر المالية، وفرص الاستثمار الضائعة، والرسوم القانونية، وغيرها من التكاليف ذات الصلة. وطالب محامي المدعى عليه بتعليق الدعوى المدنية لحين الاستئناف، مؤكدًا أن موكله لم يختلس الأموال، مشيرًا إلى تبرئته من التهمة الجنائية.