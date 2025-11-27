عمر سمرة يكشف كيف تُبطئ لحظات البقاء الزمن﻿ في قمة "خليج تايمز بلس 150"

ويُعد سمرة أول مصري يتسلق قمة إيفرست وأعلى جبل في كل قارة، وقد تزلج أيضًا إلى القطبين الشمالي والجنوبي. لكنه قال إن أكبر تحدياته لم تكن على الجليد أو الصخور. وأضاف: "أصعب الجبال هي تلك التي في داخلك"، مشيرًا إلى أنه "يمكنك تسلق أعلى قمم العالم، لكن الصراعات الشخصية هي التي تختبرك حقًا."