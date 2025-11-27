عمر سمرة يكشف كيف تُبطئ لحظات البقاء الزمن﻿ في قمة "خليج تايمز بلس 150"

المغامر المصري عمر سمرة، الذي تسلق جبل إيفرست وأكمل تحدي "المستكشفين السبعة"، قال إن البقاء على قيد الحياة يمنح الإنسان وضوحًا في أصعب لحظات الحياة. وخلال حديثه في جلسة "اكتشاف حدودك" ضمن قمة الخليج بلس 150 يوم الخميس، حث رواد الأعمال الشباب على التركيز على الهدف أثناء بناء مستقبلهم.
ويُعد سمرة أول مصري يتسلق قمة إيفرست وأعلى جبل في كل قارة، وقد تزلج أيضًا إلى القطبين الشمالي والجنوبي. لكنه قال إن أكبر تحدياته لم تكن على الجليد أو الصخور. وأضاف: "أصعب الجبال هي تلك التي في داخلك"، مشيرًا إلى أنه "يمكنك تسلق أعلى قمم العالم، لكن الصراعات الشخصية هي التي تختبرك حقًا."
تحدث سمرة بصراحة عن كيفية تغير الدوافع مع مرور الوقت. وقال: "في العشرينيات من عمرك، قد تحاول إثبات وجهة نظر"، مضيفًا: "لاحقًا، يصبح السؤال 'لماذا؟' أعمق، إنه يتعلق براحة البال واكتشاف ذاتك." وأشار إلى أن طرح الأسئلة الصحيحة أهم من السعي الدائم إلى الإنجازات.
وحذر سمرة، الذي يدير أيضًا شركة متخصصة في رحلات المغامرة ومشروعًا في مجال الضيافة، رواد الأعمال من محاولة القيام بكل شيء بمفردهم. وقال: "إنها تجربة وحيدة عندما تقع المسؤولية الكاملة عليك." وأكد أن وجود شركاء موثوقين أو مرشدين أو مؤسسين مشاركين قد يكون مفتاحًا لإدارة الضغوط ومواصلة النمو.
خطاب سمرة الرئيسي وضع نغمة اليوم الذي امتلأ بأحاديث ملهمة في قمة KT+150، التي أُقيمت في موقع "هيلباد باي فروزن تشيري". وتجمع القمة المبتكرين الشباب وصناع التغيير المدرجين في قائمة الخليج تايمز بلس 150 من أجل جلسات تدريبية وورش إرشادية وفرص للتواصل، إلى جانب حفلة موسيقية بعدية لمهرجان "رولينغ ستون الشرق الأوسط".
وافتتح الحدث تيد كيمب، رئيس المحتوى في صحيفة خليج تايمز، قائلاً لصناع القائمة: "هذا الحدث يتمحور حول الطموح بلا اعتذار. طموحكم هو مستقبل الإمارات." وأشار إلى أن ثلث من تم اختيارهم في القائمة هم بالفعل مؤسسون أو يخططون لإطلاق أعمالهم قريبًا.
ومن أبرز فعاليات القمة مسابقة "KT+ Elevator Pitch"، التي تمنح أحد رواد الأعمال الشباب فرصة الفوز بتغطية إعلامية بقيمة 250 ألف درهم عبر منصات خليج تايمز. وسيتم عرض مقاطع الفيديو النهائية لثلاثة متسابقين على مدار اليوم قبل إعلان الفائز في الختام. كما أن "دبي فاوندرز HQ"، وهي جهة راعية للقمة، أنشأت مساحة خاصة في الموقع لمساعدة رواد الأعمال على التواصل مع المرشدين والمستثمرين.
وكانت القائمة التي تضم 150 مبتكرًا وصانع تغيير قد أُعلنت في أكتوبر، لتسلط الضوء على 150 شخصية جريئة وملهمة عبر 15 فئة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والرياضات الإلكترونية، والتأثير المجتمعي، والطعام، والعقارات، والتعليم.
واختتم سمرة رسالته الأخيرة تاركًا للجمهور الشاب لحظة تأمل قائلاً إن المستقبل ينتمي لأولئك الذين يدركون غايتهم. وقال: "اعرف سببك"، مضيفًا: "فذلك سيحملك إلى ما هو أبعد من أي إنجاز."