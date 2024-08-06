عمر المرزوقي يتأهل إلى نهائي قفز الحواجز في باريس

تأهل عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز إلى المرحلة النهائية لمسابقة الفردي أمس ضمن منافسات قفز الحواجز بأولمبياد باريس 2024.

وحل “ المرزوقي ” في المركز الـ 21 بين 30 فارساً محققاً 79.56 ثانية بخطأ وحيد على أن يستكمل مشاركته في المنافسات اليوم .

وخاض ثلاثي منتخبنا الوطني عبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي مسابقة فردي قفز الحواجز بمشاركة 75 فارساً.

واستهل الفارس سالم السويدي مشاركته في الشوط التأهيلي بـ 16 خطأً بزمن بلغ 76.42 ثانية بينما لم يكمل الفارس عبدالله المري المنافسة وآثر الانسحاب حفاظاً على خيله.