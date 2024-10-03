عمر العلماء ضمن قائمة "تايم" للشباب المؤثرين عالمياً

وكتب سموه في منشور على منصة "اكس" (X): "نفخر في دولة الإمارات باختيار عمر العلماء في قائمة TIME 100 Next .. والتي تضم أهم المؤثرين من الشباب حول العالم والذين كان لهم دور بارز في التأثير الايجابي في مجتمعاتهم . فخورين باختياره في قوائم TIME العالمية ".