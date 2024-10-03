الإمارات
عمر العلماء ضمن قائمة "تايم" للشباب المؤثرين عالمياً
محمد بن راشد: نفخر في دولة الإمارات باختيار عمر العلماء في القائمة التي تضم أهم المؤثرين من الشباب حول العالم والذين كان لهم دور بارز في التأثير الايجابي في مجتمعاتهم
تم إدراج معالي عمر العلماء، وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد لدى دولة الإمارات، في قائمة "نكست" (Next) لمجلة تايم (Time)، التي تضم الشخصيات الشابة الأكثر تأثيراً حول العالم.
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالإنجاز الذي حققه الوزير.
وكتب سموه في منشور على منصة "اكس" (X): "نفخر في دولة الإمارات باختيار عمر العلماء في قائمة TIME 100 Next .. والتي تضم أهم المؤثرين من الشباب حول العالم والذين كان لهم دور بارز في التأثير الايجابي في مجتمعاتهم . فخورين باختياره في قوائم TIME العالمية ".
وفي وقت سابق من هذا العام، تم إدراج سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وفيصل البناي في قائمة تايم لأبرز 100 شخصية مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي.