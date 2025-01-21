عمر العلماء: الإمارات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

ورغم أنه لا مفر من أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، فإن المفتاح هو استخدامه بحذر وعناية. وقال العلماء: "إن الذكاء الاصطناعي يتمتع بالعديد من المزايا لنا كدولة، والعديد من المزايا لنا كمنطقة للمضي إلى الأمام، ولكن في الوقت نفسه، فإنه يجلب المخاطر، لذلك نريد أن نضمن أننا الأكثر اطلاعاً، والأكثر مرونة، وفي الوقت نفسه، الأكثر مسؤولية".