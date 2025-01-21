عمر العلماء: الإمارات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي
على الرغم من الفخر والشرف في كون الإمارات الدولة الأولى في العالم، يعترف وزير الذكاء الاصطناعي في الدولة بأن ذلك قد يكون "وحيداً" في بعض الأحيان لكنه يتعامل مع هذا الشعور بثبات. تقود الإمارات حركة الذكاء الاصطناعي، ومع تطور العالم، يثق عمر سلطان العلماء بأن جهود الدولة الرائدة ستستمر في تحفيز التقدم على مستوى العالم.
وتحدثت "مايكل ديفون" من صحيفة خليج تايمز مع الوزير لمناقشة رحلة الذكاء الاصطناعي في البلاد والتحديات المتمثلة في تشكيل مستقبل مسؤول وفعال حول هذه التكنولوجيا.
وقال عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات العربية المتحدة، إن انتقاله إلى منصبه الجديد كان "عبئاً"، لكنه جاء مع "فرص هائلة". وكان قد تم تعيينه كأول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2017.
وكان العلماء، الذي كان مهتماً بالتكنولوجيا منذ صغره، يعمل بالفعل في الحكومة عندما تم الإعلان عن إنشاء وزارة جديدة مخصصة للتكنولوجيا المستقبلية.
وقال: "الإمارات رفعت علم الذكاء الاصطناعي؛ ووزراء الذكاء الاصطناعي قادمون". في عام 2020، قامت إسبانيا بتعيين وزير مخصص للتحول الرقمي. وأعاد التأكيد على أن صناعة التكنولوجيا تشبه أي مجال جديد نسبياً، حيث قد يستغرق العالم بعض الوقت للتكيف معه.
"فكر في عدد وزراء تغير المناخ الموجودين الآن في العالم؛ لم يكن لدينا وزراء تغير مناخ قبل عشرين عاماً."
ورغم أن النقاش الأخلاقي لم يغب عن ذهنه، فقد أكد الوزير أن نوايا دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي متجذرة بقوة في تمكين البشرية وخلق مجتمع أفضل. وأضاف أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي يتم دفعهما باستمرار "لإظهار أفضل ما في البشر".
وقال العلماء لصحيفة خليج تايمز إنه من المهم أن نتعلم من الماضي، لأن الشرق الأوسط كان في يوم من الأيام مركزاً للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. ومع ذلك، في عام 1455، تم اختراع مطبعة جوتنبرج، وكانت الحضارة الوحيدة التي رفضتها هي الحضارة العربية.
"لقد أعادنا هذا إلى الوراء مئات السنين. لا نريد أن نكرر نفس الخطأ".
ورغم أنه لا مفر من أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، فإن المفتاح هو استخدامه بحذر وعناية. وقال العلماء: "إن الذكاء الاصطناعي يتمتع بالعديد من المزايا لنا كدولة، والعديد من المزايا لنا كمنطقة للمضي إلى الأمام، ولكن في الوقت نفسه، فإنه يجلب المخاطر، لذلك نريد أن نضمن أننا الأكثر اطلاعاً، والأكثر مرونة، وفي الوقت نفسه، الأكثر مسؤولية".
وأضاف أن اللوائح ضرورية لمراقبة الاستخدام المسؤول، وضمان نشر التكنولوجيا لتحسين نوعية الحياة.
وتجري دولة الإمارات العربية المتحدة محادثات مع هيئات عالمية، وتعمل باستمرار على تشكيل سياسة الذكاء الاصطناعي مع اتخاذ الحكومة خطوات جريئة إلى الأمام، حيث تم تدريب 400 شخص الآن داخل القطاع.
والآن، أصبح الطلاب، حتى طلاب الصف التاسع، معرضين للذكاء الاصطناعي، مما يعدهم للاقتصاد المستقبلي.
وقال: "ستتطلب وظيفتك استخدام الذكاء الاصطناعي للتأكد من أنك أكثر إنتاجية من منافسيك"، سواء كان ذلك في مجال الهندسة أو العمارة أو الصحافة أو التصميم.
ومع ذلك، اعترف بأن النظام ليس خالياً من العيوب. وقال: "لقد رأينا تأثير شات جي بي تي (ChatGPT) والنماذج الأخرى على التعليم؛ وكانت التأثيرات إيجابية".
ومع ذلك، أضاف أن تعاطف المعلم وتفاعله مع الطالب أمر بالغ الأهمية. "لا أعتقد أن نظام الذكاء الاصطناعي يجب أن يقرر إذا كان الشخص قد نجح أو رسب."