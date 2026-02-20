عُمان ومسندم وأبها.. وجهات عيد الفطر الأكثر طلباً بين المقيمين في الإمارات

مع توقع عيد الفطر في منتصف مارس من هذا العام، حيث يبقى الطقس لطيفًا في جميع أنحاء الإمارات والدول المجاورة، يختار العديد من المقيمين رحلات قصيرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي بدلاً من الإجازات الدولية الطويلة.

قال وكلاء السفر إن المقيمين يخططون بشكل متزايد لرحلات برية إلى وجهات قريبة مثل عمان ومسندم، أو يجمعون بين العمرة في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان وعطلات ترفيهية قصيرة داخل المملكة العربية السعودية خلال إجازة العيد.

بالنسبة لعائلة محمد أبو نائل، ستقضي إجازة العيد لهذا العام في رحلة برية إلى عمان، حيث تعيش عائلتهم الممتدة في مسقط.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع كيه تي على قنوات واتساب.

“انتقلت أختي إلى هناك قبل عامين، وكنا ننتظر الوقت المناسب للزيارة،” قال المقيم في عجمان. “مارس مثالي لأن الجو لا يزال يشبه الشتاء هناك. يمكن للأطفال الاستمتاع بالهواء الطلق دون حرارة.”

تخطط العائلة للقيادة قبل يوم واحد من العيد والبقاء لمدة أربع ليالٍ، اعتمادًا على إعلان عطلة العيد. “سنستكشف كورنيش مطرح، شاطئ القرم، وادي شاب وقلعة نزوى التاريخية. الأمر أسهل عندما يكون لديك عائلة هناك. يمكننا قضاء المزيد من الوقت معًا في الخارج بدلاً من مجرد الذهاب إلى مراكز التسوق.”

في غضون ذلك، خطط عبد السلام خانيري وأصدقاؤه لرحلة برية جماعية إلى مسندم في هذا العيد.

“هناك ثلاث عائلات تسافر معًا بصحبة الأطفال. لقد حجزنا فيلا بالقرب من الساحل. الفكرة هي الاسترخاء، وممارسة التجديف بالكاياك، والشواء في المساء، وترك الأطفال يلعبون الألعاب الخارجية. الطقس الآن جيد جدًا لدرجة لا يمكن تفويتها.”

في غضون ذلك، تم تحديد خطط سفرهم الدولية في وقت لاحق من العام.

“نحن نخطط لرحلة لمدة أسبوعين إلى روسيا خلال العطلة الصيفية المدرسية،” قال عبد السلام. “لذلك كان من المنطقي القيام بشيء قريب الآن وتوفير ميزانيتنا وإجازتنا السنوية لوقت لاحق.”

يجمع آخرون بين السفر الديني والسياحة. سيسافر محمد عمران، المقيم في أبوظبي، إلى المدينة المنورة مع عائلته خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان ويخطط للبقاء حتى عيد الفطر.

“بعد العمرة، سنقضي العيد في المدينة المنورة ثم نسافر إلى أبها وجدة لبضعة أيام،” قال. “بما أننا هناك بالفعل، اعتقدنا أن هذا هو أفضل وقت لاستكشاف هذه الأماكن عندما يكون الطقس لطيفًا.”

وكلاء السفر يؤكدون تحولاً في التفضيلات

صرح صبير ثيكيبوراثفالابيل، المدير الأول في وايزفوكس للسياحة: “يخطط العديد من المقيمين لأداء العمرة خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان ويختارون قضاء إجازة العيد في استكشاف المدينة المنورة أو وجهات أخرى في المملكة العربية السعودية مثل أبها وتبوك والعلا. كما نشهد ارتفاعًا في السفر المحلي خلال عطلة العيد، حيث تختار العائلات رحلات برية إلى عمان ومسندم بسبب الطقس اللطيف،”

“بدلاً من الذهاب إلى مراكز التسوق، يفضل الناس الآن الوجهات الهادئة حيث يمكنهم قضاء وقت ممتع مع العائلة. في الواقع، يسافر الكثيرون في مجموعات تتكون من أربع إلى خمس عائلات، وينظمون ألعابًا اجتماعية وأنشطة خارجية يمكن حتى للأطفال الاستمتاع بها معًا.”

لاحظ بافان بوجاري من Luxury Travels أيضًا هذا التحول: “تشهد المملكة العربية السعودية، وخاصة العلا والمدينة المنورة، اهتمامًا قويًا من العائلات التي تجمع بين رحلة العمرة والسفر الترفيهي أو تخطط لقضاء عطلات قصيرة بعد رمضان،”

قال وكلاء السفر أيضًا إن وجهات مثل عمان ومسندم لا تزال تحظى بشعبية لرحلات الطرق بسبب الطقس البارد في مارس. “يسافر العديد من عملائنا في مجموعات أكبر من العائلة الممتدة أو الأصدقاء، ويفضلون التجارب القائمة على الطبيعة والإقامات الخاصة على مناطق الجذب المزدحمة في المدن حتى يتمكنوا من قضاء وقت أطول معًا.”