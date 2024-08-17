عُمان : خالية من مرض "إم بي أوكس"وسط انتشار عالمي
أكدت وزارة الصحة في سلطنة عمان، السبت، عدم تسجيل أي حالة إصابة بمرض "الموكسوبولوس" في البلاد.
وقالت الهيئة إنها تتابع التحديثات المتعلقة بالمرض بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة.
وبدورها أكدت وزارة الصحة الباكستانية يوم الجمعة وجود حالة واحدة على الأقل من فيروس إم بي أوكس لدى مريض عاد من دولة خليجية، كما أفادت السلطات الصحية الإقليمية بأنها اكتشفت ثلاث حالات. وفي يوم الخميس، أكدت السويد أول حالة إصابة بفيروس إم بي أوكس، وهو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض الجدري المائي يمثل حالة طوارئ صحية عالمية للمرة الثانية خلال عامين. يمكن أن ينتقل الجدري المائي بين الأشخاص من خلال الاتصال المباشر بالجلد أو الجروح المعدية. ويشمل ذلك التحدث والتنفس واللمس والعلاقة الحميمة. كما يمكن أن تنقل قطرات الجهاز التنفسي أو الهباء الجوي قصير المدى من الاتصال الوثيق المرض أيضاً.