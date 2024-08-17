عُمان : خالية من مرض "إم بي أوكس"وسط انتشار عالمي

وقالت الهيئة إنها تتابع التحديثات المتعلقة بالمرض بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة.

وبدورها أكدت وزارة الصحة الباكستانية يوم الجمعة وجود حالة واحدة على الأقل من فيروس إم بي أوكس لدى مريض عاد من دولة خليجية، كما أفادت السلطات الصحية الإقليمية بأنها اكتشفت ثلاث حالات. وفي يوم الخميس، أكدت السويد أول حالة إصابة بفيروس إم بي أوكس، وهو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق.