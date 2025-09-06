عُمان تسلم مطلوباً للإمارات بتهمة اعتداء وسرقة مسلحة

أعلنت شرطة عمان السلطانية، يوم السبت، عن تسليم رجل مطلوب من قبل الإمارات على خلفية اعتداء عنيف وسرقة منزلية.
تم تنفيذ العملية في إطار التعاون الأمني المستمر بين مكاتب الاتصال الوطنية بشرطة عمان السلطانية ووزارة الداخلية الإماراتية.
وقالت الجهة الأمنية في السلطنة إن التسليم الناجح يؤكد فعالية الجهود الأمنية المشتركة بين البلدين، التي تهدف إلى ضمان عدم تمكن الهاربين من التهرب من العدالة عبر عبور الحدود.
وفقًا للمسؤولين، تم القبض على المشتبه به في عمان ومن ثم تسليمه للسلطات الإماراتية. وهو متهم باقتحام منزل عائلي، والاعتداء على أفراده بسلاح أبيض، وسرقة مجوهرات ذهبية قبل فراره إلى عُمان.
ولم يصدر عن وزارة الداخلية الإماراتية أي تعليق فوري على عملية التسليم.