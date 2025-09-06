عُمان تسلم مطلوباً للإمارات بتهمة اعتداء وسرقة مسلحة

وفقًا للمسؤولين، تم القبض على المشتبه به في عمان ومن ثم تسليمه للسلطات الإماراتية. وهو متهم باقتحام منزل عائلي، والاعتداء على أفراده بسلاح أبيض، وسرقة مجوهرات ذهبية قبل فراره إلى عُمان.