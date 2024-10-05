عمال باكستانيون في الإمارات: عائلة ثانية وحب لا ينتهي

وتأتي قصة مؤثرة أخرى من المواطن الإماراتي سعيد الشارد، الذي يتأمل علاقته بعباس، عامل المنازل الذي كان جزءًا من عائلته لمدة 47 عامًا. وصل عباس إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 1977 عندما كان عمره 14 عامًا فقط، وتولى دوراً يتجاوز مجرد العمل.