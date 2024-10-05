عمال باكستانيون في الإمارات: عائلة ثانية وحب لا ينتهي
عند وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة قبل 22 عاماً، لم يجد عبد الرحمن، العامل الباكستاني، سوى الدفء والقبول والأسرة المحبة في منزل صاحب عمله الإماراتي.
ورغم أنه يزور عائلته في باكستان سنويا، إلا أنه يقول: "لا أستطيع البقاء بعيدا عن الإمارات، أشعر وكأنني غريب عندما أعود إلى بلدي".
عبد الرحمن، واسمه الحقيقي "بتشا رحمن"، جاء في عام 2002 وعمره 16 عاماً، أحضره والد خلفان حميد المطيوعي، الذي وصف عبد الرحمن بأنه شخص "أثق به وأعتمد عليه في كل شيء".
وسرعان ما أصبح قريباً من والد خلفان، حيث كان يعمل في المزرعة ويرافقه في كل مكان، بما في ذلك زياراته للمستشفى.
وقال خلفان لصحيفة "خليج تايمز" : "لقد أصبح (عبد الرحمن) بمثابة الأخ وعضو العائلة، وأنا أثق به مثلما أثق بإخوتي".
وامتد تفاني عبد الرحمن إلى إدارة معظم المهام في المزرعة وفي المنزل، حتى في غياب خلفان.
الآن يعتبر المغترب الباكستاني عائلة خلفان عائلته. ويتذكر علاقته العميقة بوالد خلفان قائلاً: "لقد أحببته كثيرًا، وكان يحبني. كنت أذهب معه إلى كل مكان".
أمضى عبد الرحمن قرابة شهر معه في المستشفى وشعر بفقدان عميق عندما توفي. وقال: "لقد تحطم قلبي".
وتستمر عائلة خلفان في دعم عبد الرحمن، وتلبية كافة احتياجاته ومساعدة أسرته في باكستان، حيث تكفلت بتغطية نفقات علاجه خلال فترة مرضه، وضمنت حصوله على الرعاية التي يحتاجها قبل عودته إلى الإمارات.
سند مدته 47 عامًا
وتأتي قصة مؤثرة أخرى من المواطن الإماراتي سعيد الشارد، الذي يتأمل علاقته بعباس، عامل المنازل الذي كان جزءًا من عائلته لمدة 47 عامًا. وصل عباس إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 1977 عندما كان عمره 14 عامًا فقط، وتولى دوراً يتجاوز مجرد العمل.
وقال سعيد "كانت والدتي تعامله كأحد أبنائها".
ويصف كيف اندمج عباس في أسرتهم بتوجيه من والدته الراحلة التي عاملته كأحد أفرادها. وكان عباس مسؤولاً عن مهام مختلفة، بما في ذلك رعاية بقرة الأسرة، وهي مصدر حيوي للرزق.
يتذكر سعيد موقفًا في أوائل تسعينيات القرن العشرين عندما أعرب عباس عن قلقه بشأن عدم إنجاب الأطفال. وبعد أن طمأنه بمشاركة آيات من القرآن الكريم تؤكد على الإيمان والبركات، رزق عباس في النهاية بثلاث بنات، يعتز بهن بشدة.
وعلى مر السنين، انضم أفراد عائلة عباس أيضاً إلى رحلتهم المشتركة، مما أدى إلى تعزيز علاقات فريدة وتعاونية.
ويؤكد سعيد أنه على الرغم من أن مثل هذه الروابط الدائمة قد تكون نادرة، فإن جمال هذه الروابط ينعكس من خلال الاحترام المتبادل والحكمة، مما يخلق أساسًا من الثقة والرعاية التي تثري حياتهم.