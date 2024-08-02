علي الكعبي: منارة أمل للوافدين المخالفين في الإمارات

قال الكعبي: "أغلقت العديد من الشركات والمتاجر الصغيرة أبوابها، وفرَّ أصحابها من البلاد دون إلغاء تراخيصهم رسمياً، مما ترك الموظفين في مأزق قانوني" مستذكراً كيف أدت جائحة كوفيد إلى تفاقم محنة العديد من المغتربين. "لم يتمكن الموظفون حتى من إلغاء تأشيراتهم، مما تركهم عالقين لسنوات."

وبصفته مستشاراً في الأمور المتعلقة بالحكومة لآلاف العمال المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعادت جهود الكعبي الدؤوبة والتزامه الأمل للكثيرين الذين فقدوه، مما جعله شخصية عزيزة بين مجتمع المغتربين.

حالياً، يعمل علي كعضو في مجلس الشباب في حتا، ويواصل عمله الذي لا يقدر بثمن ويمد يده إلى المحتاجين.