علي الكعبي: منارة أمل للوافدين المخالفين في الإمارات
أصبح علي سعيد الكعبي منارة أمل للعديد من المغتربين في دولة الإمارات، حيث كرس حياته لخدمة مجتمع المغتربين بعد تقاعده في سن مبكرة. وفي عام 2013، تقاعد من وظيفته بدوام كامل وبدأ العمل في مناصب مختلفة داخل الجهات الحكومية في الدولة الإمارات.
وبدأت رحلة الكعبي عندما رأى بنفسه الخوف والارتباك الذي عاشه العديد من المغتربين عندما وجدوا أنفسهم في الجانب الخطأ من القانون، وقد أدى ذلك إلى إدراكه البسيط والعميق، وهو أن المغتربين غالباً ما يواجهون صعوبة في فهم القوانين والإجراءات المحلية، ويحتاجون إلى التوجيه والدعم، عازماً على إحداث فرق، قرر علي تكريس حياته لمساعدة هؤلاء الأفراد للتغلب على تحدياتهم القانونية، وتقديم المشورة لهم بالإضافة إلى الحلول القانونية.
وفي معرض تعليقه على مهمته، قال الكعبي إن الجميع تقريباً، في مرحلة ما، ربما انتهكوا القوانين دون علم أو ربما ارتكبوا جرائم بسيطة. "في دولة الإمارات ، حيث أن 90 بالمئة من السكان هم من المغتربين، قد يكون هذا أمراً شاقاً بشكل خاص. وبدلاً من التوجه إلى السلطات، يلجأ الكثيرون إلى مراكز الطباعة للحصول على المشورة. وأحث الجميع على الاتصال بالسلطات المعنية، فنحن هنا لحل مشاكلكم."
وقد أدى تفاني الكعبي إلى توجيه الآلاف من المغتربين خلال المواقف الصعبة، بدءاً من تجاوز مدة تأشيراتهم إلى المشكلات القانونية الأكثر خطورة. "إن مجتمع المغتربين في كثير من الأحيان لا يدرك مدى استيعاب القانون الإماراتي. يمكن حل مشاكلهم بسهولة، لكن عليهم أولاً أن يفهموا طبيعة انتهاكاتهم."
وعلى الرغم من مساعدته لآلاف المغتربين منذ عام 2013، قال الكعبي بكل تواضع: "لا أعرف العدد الدقيق للأشخاص الذين ساعدتهم، فقد مضى أكثر من عشر سنوات. أنا حقاً لا أقوم بالعد."
ومع ذلك، هناك قصة واحدة يتذكرها الكعبي بوضوح. ووفقاً له، كان هناك مغترب باكستاني يعيش في البلاد بشكل غير قانوني منذ أكثر من خمس سنوات. ولأنه تجاوز مدة تأشيرته، كان يواجه غرامات تصل إلى مائة ألف درهم. يتذكر الكعبي قائلاً: "بدا وضعه مأساوياً لكنني مازلت أقوم بإعداد وثائقه ورفعها للإجراءات القانونية." وأضاف: "كان يريد الاستمرار في الإقامة في الإمارات وكان يعمل جاهداً للعثور على وظيفة، ولحسن الحظ تم تخفيض الغرامة المفروضة عليه بمساعدة المدعي العام، لذلك لم يكن عليه سوى دفع الحد الأدنى من المبلغ."
وأشار الكعبي أيضاً إلى أنه خلال ذروة جائحة كورونا، طلب المغترب مساعدته. "لقد سألني إذا كان بإمكاني مساعدته في العثور على عمل حتى يتمكن من الاستمرار في إعالة أسرته في وطنه". وذكر الكعبي أنه تمكن من مساعدة المغترب في الحصول على وظيفة سمحت له بإدارة نفقاته حتى تمكن من العودة إلى وطنه في عام 2023.
وقد استفاد من جهود الكعبي في المقام الأول العمال، الذين غالباً ما كانوا يعانون أكثر من غيرهم من قضايا الإقامة غير القانونية. وكثيراً ما يتم جلب هؤلاء العمال إلى الإمارات بتأشيرات زيارة من قبل شركات القوى العاملة التي أغلقت أبوابها لاحقاً، مما ترك العمال عالقين دون إقامة صالحة. وأضاف الكعبي: "لقد تمت إعادة العديد من هؤلاء العمال إلى وطنهم بمساعدة السلطات المختصة".
قال الكعبي: "أغلقت العديد من الشركات والمتاجر الصغيرة أبوابها، وفرَّ أصحابها من البلاد دون إلغاء تراخيصهم رسمياً، مما ترك الموظفين في مأزق قانوني" مستذكراً كيف أدت جائحة كوفيد إلى تفاقم محنة العديد من المغتربين. "لم يتمكن الموظفون حتى من إلغاء تأشيراتهم، مما تركهم عالقين لسنوات."
وبصفته مستشاراً في الأمور المتعلقة بالحكومة لآلاف العمال المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعادت جهود الكعبي الدؤوبة والتزامه الأمل للكثيرين الذين فقدوه، مما جعله شخصية عزيزة بين مجتمع المغتربين.
حالياً، يعمل علي كعضو في مجلس الشباب في حتا، ويواصل عمله الذي لا يقدر بثمن ويمد يده إلى المحتاجين.