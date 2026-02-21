على عرش "التهجئة".. شقـيقان فلبينيان يحصدان المركزين الأول والثاني في الإمارات

عندما كان وارن باكونجالو يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط، كان هو وشقيقه يشاهدان مسابقة Scripps National Spelling Bee على يوتيوب في منزلهما بالفلبين. كان يرغب في أن يكون على ذلك المسرح، لكن الأمر بدا مستحيلاً. كانت المسابقة في الولايات المتحدة - عالم بعيد عن المكان الذي يعيش فيه.
الآن، بعد أربع سنوات، أصبح قريبًا من تحقيق هذا الحلم. في الأسبوع الماضي، برز الشاب البالغ من العمر 12 عامًا، والذي يتلقى تعليمه المنزلي، كبطل الإمارات في النسخة الثانية من مسابقة Scripps Spelling Bee الإماراتية، ليحصل على فرصة تمثيل الدولة في النهائيات بواشنطن العاصمة. وحصل شقيقه ري مارتوس البالغ من العمر 10 سنوات على المركز الثاني. وكانت الطالبة إنايا ظفر صديقي من دبي هي الوصيفة الأولى.
بعد انتقالهم إلى الإمارات في أكتوبر، تلقى وارن ومارتوس تعليمهما المنزلي على يد والدتهما، جينيلين - معلمة سابقة في الفلبين - بموجب المنهج الأمريكي. يمتد يومهم الدراسي من الساعة 8 صباحًا حتى 1 ظهرًا عبر الإنترنت، يليه وقت اللعب ودروس الحياة العملية. تتضاعف رحلات البقالة كتمارين رياضية، مع تحويل الميزانيات إلى الحسابات المصرفية للفتيان لتعليم الانضباط المالي.
عندما اكتشف الأخوان مسابقة التهجئة في الإمارات من خلال إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، كانا مصممين على الانضمام. وقد استعدا للمسابقة بجدية.
قالت جينيلين: “لقد طبعنا قائمة الكلمات. ”لقد اختبروا بعضهم البعض، واستخدموا تمارين الكتابة، واختبارات الاختيار من متعدد، والبطاقات التعليمية. حتى أنهم استخدموا تسجيلات صوتية للنطق.”
قال وارن إنه كانت هناك لحظات أراد فيها الاستسلام. واعترف أيضًا أنه على الرغم من الاستعدادات، كان متوترًا. قال: “في كل مرة أقف فيها، أشعر بقشعريرة تسري في عمودي الفقري. ”عندما اقتربت من الميكروفون، كنت خائفًا من صعوبة الكلمة.”
تنظم المسابقة فيشوا بابار، التي حصلت على الامتياز الإقليمي الرسمي من مؤسسة سكريبتس التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان في الولايات المتحدة. “في عام 2024، شارك 580 طالبًا،” قالت بابار. “هذا العام، ارتفع هذا العدد إلى 850 طفلاً من 145 مدرسة وأكثر من 40 جنسية.”
يتنافس الطلاب من الصف الثاني إلى الصف الثامن في فئة مفتوحة، مما يعني أن الأطفال الأصغر سنًا يتهجون الكلمات جنبًا إلى جنب مع الطلاب الأكبر سنًا. وفقًا لبابار، كان من المفاجئ رؤية الأطفال الأصغر سنًا يتنافسون بثقة ويفوزون ضد الأطفال الأكبر سنًا. وأضاف أنه بخلاف الجوائز، كانت المسابقة منصة لمساعدة الأطفال على التغلب على الخوف من المسرح وبناء الثقة.
برعاية مصرف الإمارات الإسلامي، قدمت المسابقة جائزة مالية قدرها 15,000 درهم للفائز. حصل الوصيفان على 5,000 درهم لكل منهما بينما حصل أفضل 20 طالبًا على 1000 درهم لكل منهم.
بينما يتنافس الأطفال داخل قاعة، ينتظر الآباء بصبر في الخارج. لإبقائهم مشغولين، نظمت بابار هذا العام جولة تهجئة للآباء’. “أخبرني أحد الآباء أنه أدرك مدى صعوبة الوقوف على تلك المرحلة وأنه سيكون أكثر لطفًا مع طفله،” قال.
في الوقت الحالي، يأخذ وارن استراحة قصيرة قبل البدء في التحضير لنهائيات الولايات المتحدة. تركيزه التالي هو دراسة الجذور اليونانية واللاتينية، وأنماط اللغة والكلمات خارج القائمة الرسمية.
يعلم أنه عندما يواجه 250 من أفضل المتسابقين الشباب في العالم’، ستكون المنافسة شرسة. لكنه مستعد لعيش الحياة التي حلم بها ذات مرة. في هذه الأثناء، يستعد مارتوس للمشاركة في النسخة الإماراتية من المسابقة العام المقبل وعيناه على كأس الفوز.