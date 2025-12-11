على رحلة للإتحاد للطيران: طبيبان هنديان ينقذان مضيفاً جوياً

سارع طبيبان هنديّان على متن رحلة للاتحاد للطيران للتدخل لإنقاذ مضيف طيران تعرض لصدمة حساسية حادة بعد وقت قصير من الإقلاع.
ووفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي صادر عن مستشفى "MGM Healthcare" في تشيناي، وقع الحادث في 1 ديسمبر، بعد حوالي 40 دقيقة من مغادرة الطائرة إثيوبيا متجهة إلى الهند. وكان الدكتور جوبيناثان إم، اختصاصي أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظم، والدكتور سودهارشان بالاجي، استشاري أول ورئيس قسم المسالك البولية، عائدين إلى بلادهما بعد مخيم طبي عندما وقعت حالة الطوارئ في مقصورة الطائرة.
ذكر مستشفى MGM Healthcare أن المضيف أصيب بـ صدمة الحساسية المفرطة الحادة (Acute Anaphylaxis)، وهي رد فعل تحسسي سريع وخطير يمكن أن يسد مجرى التنفس ويخفض مستويات الأكسجين في غضون دقائق. وقال الأطباء إن المضيف لم يكن لديه دخول للهواء (Air Entry) وانخفض تشبع الأكسجين لديه إلى 80 في المائة، مما جعلها لحظة حياة أو موت على ارتفاع 30 ألف قدم.
مع توفر إمدادات طبية أساسية فقط على متن الطائرة وعدم وجود خيار للهبوط الاضطراري، بدأ الاختصاصيان العلاج على الفور. فقد أعطيا المضيف الستيرويدات، وموسعات الشعب الهوائية، ومضادات الهيستامين، ووضعاه على أكسجين مستمر.
قال المستشفى إن الأطباء أمضوا ما يقرب من ساعة في محاولة لتحسين تنفسه قبل أن يستقر تهوية الرئتين لديه أخيراً. وواصلا فحص علاماته الحيوية ودعمه طوال فترة الرحلة تقريباً، التي استغرقت حوالي أربع ساعات، لضمان بقائه مستيقظاً ومستقراً وقادراً على التواصل حتى هبطت الطائرة بسلام.
وقع الحادث بين الساعة 2:30 ظهراً و 7:30 مساءً (بتوقيت إثيوبيا). ووصف مستشفى MGM Healthcare تدخل الأطباء لإنقاذ حياة المريض في الجو بأنه مثال قوي على الالتزام الطبي خارج جدران المستشفى.
تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع الاتحاد للطيران للحصول على مزيد من التفاصيل.