على رحلة للإتحاد للطيران: طبيبان هنديان ينقذان مضيفاً جوياً

سارع طبيبان هنديّان على متن رحلة للاتحاد للطيران للتدخل لإنقاذ مضيف طيران تعرض لصدمة حساسية حادة بعد وقت قصير من الإقلاع.

ووفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي صادر عن مستشفى "MGM Healthcare" في تشيناي، وقع الحادث في 1 ديسمبر، بعد حوالي 40 دقيقة من مغادرة الطائرة إثيوبيا متجهة إلى الهند. وكان الدكتور جوبيناثان إم، اختصاصي أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظم، والدكتور سودهارشان بالاجي، استشاري أول ورئيس قسم المسالك البولية، عائدين إلى بلادهما بعد مخيم طبي عندما وقعت حالة الطوارئ في مقصورة الطائرة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ذكر مستشفى MGM Healthcare أن المضيف أصيب بـ صدمة الحساسية المفرطة الحادة (Acute Anaphylaxis)، وهي رد فعل تحسسي سريع وخطير يمكن أن يسد مجرى التنفس ويخفض مستويات الأكسجين في غضون دقائق. وقال الأطباء إن المضيف لم يكن لديه دخول للهواء (Air Entry) وانخفض تشبع الأكسجين لديه إلى 80 في المائة، مما جعلها لحظة حياة أو موت على ارتفاع 30 ألف قدم.