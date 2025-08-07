على دراجة نارية وأحلام كبيرة.. إماراتية تصنع تاريخاً من التحدي

دعم العائلة

تنتمي اللوغاني، التي تقيم في الشارقة، إلى عائلة كبيرة تضم 21 شقيقًا. في مثل هذه البيئة الكبيرة، كان من الصعب أن يبرز الفرد أو يتميز. ومع ذلك، تمكنت من تمييز نفسها من خلال التفوق الأكاديمي. وأشارت: "كان من الصعب أن أتميز بين إخوتي، لكنني تفوقت في دراستي، مما فتح لي الأبواب لاحقًا".

درست تكنولوجيا المعلومات وبدأت حياتها المهنية في قطاع النفط. بعد عدة سنوات من العمل، تزوجت من رجل دنماركي لعب دورًا مهمًا في دعمها وتطوير شخصيتها، خاصة في اتخاذ القرارات. وأشارت إلى أنه كان شريكًا داعمًا لخياراتها وطموحاتها.

وكانت إحدى أكثر اللحظات تأثيرًا بالنسبة لفاطمة عندما اتصلت بها ابنتها خلال إحدى رحلاتها وقالت: "أمي، أنا فخورة بكِ جدًا. لقد أخبرت أصدقائي أنكِ تسافرين بدراجة، وأنا فخورة حقًا بما تفعلينه".

تتأمل اللوغاني في هذه اللحظة، قائلة: "سماع هذا من ابنتي أعطاني شعورًا عميقًا بالراحة والسعادة".

التخطيط للرحلات

على الرغم من سفرها بمفردها، وضعت اللوغاني حدودًا واضحة في تفاعلاتها مع الدراجين الآخرين على الطريق. لم تكن تسعى إلى الرفقة، بل إلى السلام الداخلي. وقالت: "على الطريق، كنت أعيش دائمًا في محادثة صامتة بيني وبين ربي. وهذا جعلني أشعر بالراحة والسعادة".

كانت حريصة على تخطيط كل يوم من رحلتها بدقة لتجنب أن تفاجأ بظروف الطريق أو حلول الليل. "كنت أرتب جدولي اليومي بحيث أكون في فندق عند حلول الليل؛ لم أواصل أبدًا القيادة في الظلام".

التحديات

لم تخلُ رحلات اللوغاني من الصعوبات؛ فكان أحد التحديات أنها أُوقفت عدة مرات عند نقاط التفتيش الحدودية.

على الرغم من تحقيق الاستقلالية، تؤمن فاطمة أن الحرية يجب أن تمارس بوعي. "اليوم، تتمتع المرأة الإماراتية بالحرية، ولكن هناك دائمًا أسس يجب أن تعرفها، وهي مبادئها وأخلاقها الإماراتية. هذا هو الأساس الذي تقف عليه وتمثل به بلدها".

وعلى الرغم من أنها لا تعرف بالضبط ما هو الهدف الذي تسعى إليه، إلا أنه يكفيها أنها وجدت السعادة والسلام على الطريق، وفي قيادة دراجتها النارية، وفي الصمت الذي يتحول إلى حوار داخلي. تقول: "هذا ما يجعلني أواصل رحلاتي".

بالإضافة إلى قيادتها للدراجات النارية، أسست اللوغاني شركة إماراتية تسمى "Born 2 Localize" لتوظيف الإماراتيين واستغلال كفاءاتهم ومهاراتهم بطرق تتناسب مع فرص العمل المناسبة.