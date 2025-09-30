على خطى "زايد وراشد": دبي تحوّل المناسبات الوطنية إلى شهر كامل من التضامن والإبداع

أعلن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، يوم الإثنين (29 سبتمبر) عن إطلاق حملة "الشهر الوطني" لهذا العام.

سيُقام هذا الاحتفال الشامل بالمناسبات الوطنية لدولة الإمارات، على مستوى الإمارة وللعام الثاني على التوالي، ابتداءً من يوم العلم في 3 نوفمبر وحتى عيد الاتحاد في 2 ديسمبر 2025. ويهدف إلى تخليد المناسبات الوطنية بطريقة تجسد أهميتها الحقيقية، مع إلهام الفخر بمسيرة الأمة.

ستقود "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، هذه الحملة التي ستُقام بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والخاص.

تجسيد التضامن الوطني والوفاء للقيادة

وتحدث سمو الشيخ أحمد بهذه المناسبة قائلاً إن "الشهر الوطني هو جهد جماعي للاحتفال بمناسباتنا الوطنية بطريقة منسقة ومتناغمة... ستكون الحملة تجسيداً قوياً للتضامن الوطني وطموحاتنا المشتركة للمستقبل، والمتجذرة في الولاء والانتماء".

وأضاف سموه أن حملة "زايد وراشد" ستستمر للعام الثاني كجزء من فعاليات الشهر الوطني، وستوفر هذه الحملة فرصة للإمارة للتعبير عن "الامتنان العميق للقائدين العظيمين اللذين أرست رؤيتهما وسخاؤهما أسس نمو الأمة لتصبح واحدة من الدول الرائدة في العالم".

وأكد الشيخ أحمد أن نجاح الحملة سيكون مدفوعاً بـ العمل الجماعي، والتعاون، والوحدة، وهي المبادئ التي لطالما كانت ركيزة تقدم البلاد.

تنوع الفعاليات والمشاركة المجتمعية

ستتضمن المبادرة التي تستمر شهراً كاملاً مجموعة واسعة من الفعاليات الوطنية والمجتمعية والثقافية التي توفر فرصاً لجميع شرائح المجتمع لإظهار اعتزازها بهويتها الوطنية.

وقالت منى غانم المري، نائبة الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "التنسيق والتكامل هما مفتاح نجاح الحملة". وأشارت إلى أن حملة هذا العام ستنطلق من قاعدة المشاركة المجتمعية القوية التي شهدتها النسخة الأولى من الشهر الوطني في عام 2024، والتي شارك فيها أكثر من 200 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، ومن المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام مشاركة أكبر بكثير.

وأضافت المري أن الاستعدادات جارية بالفعل، حيث تقوم "براند دبي" بتنسيق الإطار العام والترويج لاحتفالات هذا العام.

منصة للإبداع ودعم رواد الأعمال

من جانبها، قالت شيماء السويدي، مديرة "براند دبي": "صُممت احتفالات الشهر الوطني هذا العام لتكون تعبيرًا إبداعيًا عن قيمنا ومُثُلنا، وتسليط الضوء على أهمية المناسبات الوطنية بطرق جذابة وذات مغزى للمجتمع".

وأوضحت أن "براند دبي"، من خلال التعاون الوثيق مع مبدعي المحتوى الموهوبين، ستنظم مجموعة واسعة من الفعاليات التي تعكس روح دبي كمدينة تحتضن الابتكار.

كما سيساهم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من شبكة "بكل فخر من دبي" (Proudly from Dubai) التابعة لـ "براند دبي" في الاحتفالات. وقالت السويدي إن "الحملة توفر لرواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة فرصاً للمشاركة في فعاليات كبرى على مستوى المدينة، مما يساعدهم على عرض أعمالهم وتنمية مشاريعهم والوصول إلى جماهير أوسع".