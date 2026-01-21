"علمتني الحياة": خريطة طريق محمد بن راشد للقيادة بالعمل لا بالشعارات

وقال السويدي إن العالم العربي سئم من الشعارات الجوفاء. وأضاف: "اليوم في دولة الإمارات، نحن لا نتحدث بالظريات، فعندما يصل الزائر إلى الدولة من المطار، يدرك فوراً أنه دخل مكاناً استثنائياً. وهذا لم يأتِ من الكلمات، بل جاء من العمل".