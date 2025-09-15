«علمتني الحياة»... حكمة محمد بن راشد هدية للأجيال ووسام محبة لابنه حمدان

بعد أن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن كتابه الجديد « علمتني الحياة »، كان نجله سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من أوائل الذين حصلوا على نسخة موقعة من الكتاب.

وعلى النهج التقليدي لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى نقل دروس الحياة إلى أجيال المستقبل، وإلى شعب البلاد - وهي الأرض التي يفد إليها الآلاف من بلدان بعيدة وواسعة.

ليس من المستغرب أن تُهدى نسخته الموقعة إلى "ابنه، سنده، حليفه" سموالشيخ حمدان. وقد كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رسالة مؤثرة: "لأن الحكمة أغلى من الذهب، أضع بين يديكم خلاصة ما علمتني إياه الحياة، آملاً أن يكون عوناً لكم في مسيرتكم لخدمة الوطن وشعبه".

الكتاب، الذي يعتبر الجزء الأول، يكشف أن حاكم دبي نفسه لا يعتبر نفسه كاملاً؛ "لكن الثابت على مدى أكثر من سبعة عقود من حياتي هو أنني أحببت بلدي وشعبي وعائلتي".

ويتأمل صاحب السموالشيخ محمد بن راشد، ما يقرب من 60 عاماً من الخدمة العامة حيث "سعى إلى الخير للناس، وعمل من أجل أن يعيشوا حياة كريمة، ولم يظلم أحداً، ولم يحرم أحداً من حقوقه، ولم يسجن الأبرياء، أو يتردد في اتخاذ قرارات من شأنها تحسين حياة الناس".

وأضاف سموه أن الكتاب يعود إلى أجيال، وينقل الدروس المستفادة من والد صاحب السمو الشيخ محمد، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي أظهر البساطة في العيش، وضبط النفس، والاحترام، وإظهار اللطف والإنصاف للجميع.