علماء الفلك في الإمارات يوثقون سديم "ميدوسا" بعد انفجار نجم قريب

وتم اكتشاف السديم لأول مرة في عام 1955، ويبعد عنّا 1500 سنة ضوئية. يقع سديم ميدوسا في مجرة درب التبانة، ويبلغ قطره 8 سنوات ضوئية. السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة أرضية واحدة، والتي تعادل حوالي 9 تريليون كيلومتر، وفقاً لوكالة ناسا. التريليون هو رقم به 12 صفراً.