علماء الفلك في الإمارات يوثقون سديم "ميدوسا" بعد انفجار نجم قريب
ماذا سيحدث عندما تموت شمسنا؟ سيتشكل في السماء سديم ملوّن، وستتحول بقايا الانفجار إلى نجم صغير كثيف. ورغم أننا لن نكون موجودين لنشهد موت شمسنا، إلا أن علماء الفلك في الإمارات تمكنوا من التقاط "سديم ميدوسا"، الذي تشكل بعد انفجار نجم قريب من كتلة شمسنا.
وقد تم التقاط الصورة بعد 33 ساعة من التصوير بواسطة مرصد "الختم" الفلكي في صحراء أبوظبي. أما اللونان الأحمر والأزرق فهما نتيجة الغازات الناتجة عن الانفجار، فيما تحوّل النجم إلى جسم صغير مزرق اللون يسمى القزم الأبيض (يمثله الرمز "PK205+14.1" في الصورة أدناه).
وتم اكتشاف السديم لأول مرة في عام 1955، ويبعد عنّا 1500 سنة ضوئية. يقع سديم ميدوسا في مجرة درب التبانة، ويبلغ قطره 8 سنوات ضوئية. السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة أرضية واحدة، والتي تعادل حوالي 9 تريليون كيلومتر، وفقاً لوكالة ناسا. التريليون هو رقم به 12 صفراً.
وتم التقاط الصورة باستخدام تلسكوب بمقاس 14 بوصة وكاميرا أحادية اللون. كما تم التقاط 673 صورة، مدّة كل منها 3 دقائق. استخدمت 271 صورة مرشح الهيدروجين، بإجمالي 13.5 ساعة بينما استخدمت 402 صورة مرشح الأكسجين، بإجمالي 20 ساعة.