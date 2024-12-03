علماء الإمارات: صلاة الاستسقاء دعوة للتواضع والتوبة والاعتماد على رحمة الله

"عن أبي هريرة قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم خطبنا، ودعا الله، ثم استقبل القبلة بوجهه، ورفع يديه، ثم قلب رداءه، فوضع شقها الأيسر على يمينه، وشقها الأيمن على يساره".