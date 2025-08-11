علاج مجاني لـ 100 جنسية مع توسعة المركز الطبي الباكستاني في دبي

قريباً، سيتمكن المزيد من سكان الإمارات من الحصول على علاج طبي مجاني ومخفض، حيث ستبدأ أعمال توسعة بتكلفة 45 مليون درهم إماراتي في جمعية باكستان دبي (PAD) والمركز الطبي الباكستاني (PMC).

ستزيد التوسعة من قدرة المركز الطبي الباكستاني بمقدار ثلاثة أضعاف، لتقديم خدمات طبية مجانية ومدعومة بشكل كبير لأكثر من 15,000 شخص.

وقال الدكتور فيصل إكرام، رئيس جمعية باكستان دبي: "ستكلف المرحلة الثانية من توسعة الجمعية والمركز الطبي 45 مليون درهم. إنها واحدة من أكبر التوسعات في تاريخ الجمعية، حيث توسع مساحة وخدمات المركز الطبي بثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى ملاعب رياضية داخلية ومواقف سيارات في الطابق السفلي. إنه مشروع يستغرق عامين، وستبدأ الأعمال قريبًا. سيجعلنا هذا أكبر مركز مجتمعي للباكستانيين المغتربين".

