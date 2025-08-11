علاج مجاني لـ 100 جنسية مع توسعة المركز الطبي الباكستاني في دبي

قريباً، سيتمكن المزيد من سكان الإمارات من الحصول على علاج طبي مجاني ومخفض، حيث ستبدأ أعمال توسعة بتكلفة 45 مليون درهم إماراتي في جمعية باكستان دبي (PAD) والمركز الطبي الباكستاني (PMC).
ستزيد التوسعة من قدرة المركز الطبي الباكستاني بمقدار ثلاثة أضعاف، لتقديم خدمات طبية مجانية ومدعومة بشكل كبير لأكثر من 15,000 شخص.
وقال الدكتور فيصل إكرام، رئيس جمعية باكستان دبي: "ستكلف المرحلة الثانية من توسعة الجمعية والمركز الطبي 45 مليون درهم. إنها واحدة من أكبر التوسعات في تاريخ الجمعية، حيث توسع مساحة وخدمات المركز الطبي بثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى ملاعب رياضية داخلية ومواقف سيارات في الطابق السفلي. إنه مشروع يستغرق عامين، وستبدأ الأعمال قريبًا. سيجعلنا هذا أكبر مركز مجتمعي للباكستانيين المغتربين".
وأضاف الدكتور فيصل لصحيفة "خليج تايمز" في مقابلة يوم الأحد بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 78 ليوم استقلال باكستان في مدينة إكسبو دبي: "لقد خدمنا حتى الآن 140,000 شخص من أكثر من 100 جنسية منذ أن فتحنا أبوابنا في أكتوبر 2020. في المتوسط، نستقبل أكثر من 4,500 إلى 5,000 شخص شهريًا، وقد وصلنا إلى طاقتنا القصوى. نحن نضيف قسمًا جديدًا بمساحة 89,000 قدم مربع".
سيشمل القسم الجديد تشخيصًا متقدمًا وقسمًا للأشعة، ووحدة غسيل كلى، وعلاجًا فيزيائيًا معززًا، وتوسيعًا للخدمات المتخصصة الحالية.
بالإضافة إلى المواطنين الباكستانيين، يسعى العديد من المغتربين من جنسيات أخرى مثل سريلانكا وبنغلاديش والهند والفلبين والدول الأفريقية، وكذلك المواطنون الإماراتيون، للحصول على العلاج الطبي في المركز مجانًا أو بأسعار مخفضة.
في عام 2017، وضع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، حجر الأساس للمشروع. ومع بدء بناء المبنى في عام 2018، تم الانتهاء من المركز الطبي وافتتاحه للجمهور في أكتوبر 2020.
وتعليقًا على مساهمة المركز الطبي الباكستاني، أشاد فيصل نياز ترميزي، سفير باكستان لدى الإمارات، بمبادرة المركز ووصفها بأنها "العلاج الطبي الأكثر تكلفة المتاح للأشخاص في الإمارات".
وقال السفير يوم الأحد: "هذا عمل مذهل من جمعية باكستان دبي والدكتور فيصل إكرام. بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحصلون على علاج مجاني، حتى أولئك الذين يستطيعون تحمل التكاليف يدفعون مبلغًا رمزيًا. يمكن للأشخاص إجراء فحص طبي كامل مقابل 100 درهم فقط، بغض النظر عن البلد أو الدين الذي ينتمون إليه، لأن الإنسانية هي الشيء الأكبر والأكثر أهمية".
وفي تسليط الضوء على مساهمات الجالية الباكستانية لباكستان، أشار ترميزي إلى أن أكثر من 1.7 مليون باكستاني في الإمارات قاموا بتحويل رقم قياسي بلغ 7.9 مليار دولار (29 مليار درهم) في العام الماضي من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.
وقال السفير: "إذا قارنا ذلك بتحويلات العام السابق البالغة 6.5 مليار دولار، فهذه زيادة هائلة تزيد عن 20 في المائة. أتوقع أن تستمر التحويلات في الزيادة في العام المقبل".