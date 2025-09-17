عقول صغيرة في عالم رقمي كبير: كيف نحمي أطفالنا من مخاطر الإنترنت

يعتقد كثير من الأطفال أن الإنترنت ملعب آمن، فقد يجد الطفل ذو الثمانية أعوام صديقًا جديدًا في دردشة للعبة إلكترونية، بينما يمكن أن يعثر المراهق أخيرًا على شخص يفهم مشاعره. لكن ما يبدأ بالراحة الرقمية قد يتحول بسرعة إلى بوابة للاستغلال.

لماذا الأطفال معرضون للخطر؟

يقول الدكتور رياض خضير، استشاري الطب النفسي في مستشفى إن إم سي رويال بالشارقة: "الأطفال الأصغر سنًا، وخاصة بين 8 و12 عامًا، لا يزالون يتعلمون التفرقة بين العلاقات الآمنة وغير الآمنة. وقد لا يكون لديهم فهم كامل للخداع أو التلاعب، خاصة عندما يقدم أحد الأشخاص نفسه عبر الإنترنت كصديق."

ويضيف: "أما المراهقون بين 13 و16 عامًا، فهم غالبًا في مرحلة من أكبر الهشاشات العاطفية. في هذا العمر، يبحث الكثيرون عن القبول والتقدير والارتباط العاطفي، ما يجعلهم أهدافًا سهلة لأشخاص غرباء يوحون لهم بالاهتمام أو التفهم بطرق يفتقدونها في محيطهم العائلي."

واقع الاستغلال الإلكتروني للأطفال في الإمارات

شهد هذا الأسبوع إدانة ثمانية أشخاص في أبوظبي بتهم تتعلق باستغلال أطفال عبر الإنترنت بعد أن كشفت التحقيقات أنهم استدرجوا قُصّرًا لمشاركة مواد إباحية عبر وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية.

كيف يمكن للأهل الحماية؟

تقول د. أسماء خالد خليفة، أستاذ مساعد علم النفس في جامعة زايد وأخصائية نفسية في "فري سبيرت": "تمامًا كما يتعلم الأطفال عبور الشارع بأمان، عليهم أيضًا تعلم كيفية التنقل في العالم الرقمي بأمان."

وتشرح أن تمييز الإشارات الخطرة وفهم المخاطر والمزايا وكيفية الاستجابة لمؤثرات غير آمنة ليست مهارات مكتسبة تلقائياً، بل يتم تعلمها.

وتضيف: "الأهل اليوم بين أيديهم أدوات متعددة — من منصات أكثر أمانًا وتطبيقات الحماية إلى أجهزة مصممة لحماية الأطفال. أؤمن بأن جميع الآباء يمكنهم التعلم والتعليم وإكساب الأبناء الأدوات اللازمة لبناء قيم قوية ومعرفة أمن الإنترنت."