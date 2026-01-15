عقول تبتكر للغذاء: تكنولوجيا المستقبل تحمي مزارع الإمارات

كانت واقيات المنتجات الطبيعية، وأجهزة استشعار صحة الأشجار، وأنظمة إعادة تدوير النفايات القائمة على الحشرات من بين الأفكار الفائزة التي حصلت على 500 ألف دولار (1,836,250 درهم) لكل منها بعد إظهار تأثير حقيقي على فقدان الغذاء، والمحاصيل، وكفاءة الموارد.
نفايات الطعام التي تتعفن قبل وصولها إلى رفوف المتاجر الكبرى، وأشجار النخيل التي تموت قبل أن يعلم المزارعون بإصابتها، والنفايات العضوية التي ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات بدلاً من إعادة استخدامها — هذه بعض المشكلات التي يقول الفائزون بتحدي تكنولوجيا الغذاء الأخير إنهم يعملون على إصلاحها بالفعل على أرض الواقع.
أُعلن عن الفائزين الأربعة على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، ويعمل الفائزون الأربعة — الذين تحدث ثلاثة منهم إلى الخليج تايمز — على تقنيات عملية مصممة للمناخات الحارة، وسلاسل التوريد الهشة، والمناطق التي يكون فيها فقدان الغذاء مكلفًا لكل من المزارعين والمستهلكين.
تجسدت الفكرة وراء أكورن تكنولوجي خلال السنة الأولى من جائحة كوفيد-19، عندما أوقفت الإغلاقات النشاط التجاري الطبيعي وتركت لمؤسسيها وقتًا غير متوقع. قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي أنتوني زوغرافوس:
قال زوغرافوس إن تلك الوقفة أتاحت مساحة للتركيز على مشكلة شهدها هو وشركاؤه لعقود في الزراعة: وهي كمية الطعام التي تُفقد بين الحصاد والمستهلك، ومدى قلة الإجراءات المتخذة لمنع ذلك. قال:
على عكس المنتجات الموجودة، التي وصفها زوغرافوس بأنها قائمة على المواد الكيميائية، يعتمد غلاف الشركة على بروتينات مستخلصة من الذرة غير المعدلة وراثيًا، والمستمدة من المنتجات الزراعية الثانوية. قال:
يُستخلص البروتين من الذرة التي تُطحن لإنتاج نشا الذرة، مع استخلاص المادة المتبقية، التي تُعامل عادة كنفايات أو علف للحيوانات، وتجهيزها للاستخدام في الطلاء. وفقًا للمؤسسين، أصبح الحصول على الذرة غير المعدلة وراثيًا صعبًا بشكل متزايد، ولكنه ضروري لتصميم المنتج. قال زوغرافوس: "معظم الذرة معدلة وراثيًا. نحن لا نعمل مع هذا النوع".
اعتمد التطوير خلال الجائحة بشكل كبير على التعاون العالمي. مع تقييد السفر وقلة استخدام المختبرات، عملت Akorn مع باحثين ومهندسين زراعيين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا لاختبار الطلاء فور الحصاد — وهي خطوة حاسمة لفعاليته.
قال زوغرافوس: "لا يمكنك اختبار الأناناس في كاليفورنيا". "لذلك، عملنا مع أشخاص في كوستاريكا وبيرو والبرازيل، متعاونين مع خبراء محليين." كان التركيز التجاري الأول للشركة على المانجو، تليها الأفوكادو والحمضيات والفواكه ذات النواة والبطاطا الحلوة. مع مرور الوقت، توسعت حافظة المنتجات مع استمرار الاختبار في المناطق التي ترتفع فيها معدلات التلف وتطول سلاسل الإمداد.
جاء الاهتمام من الإمارات العربية المتحدة من خلال احتياجات السوق العملية بدلاً من التواصل البحثي. قال المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتسويق كساندر شابيرو إن Akorn تلقت مكالمات من موزعي البقالة في الإمارات الذين يعانون من تلف الفاكهة. قال: "قالوا إنهم واجهوا مشكلة مع الفاكهة التي تفسد في المتاجر". "إنه سوق يتطلب الكثير، ولا تريد أن يكون لديك هدر." أوضح شابيرو أن التكنولوجيا تساعد تجار التجزئة والمصدرين على تقليل الخسائر داخل حاويات الشحن. قال: "إذا شحنوا حاوية فاكهة، فإن ما نفعله هو إنقاذ طن كامل من الفاكهة التي كانت ستُهدر". "الأمر أشبه بحصولهم على منصة نقالة إضافية كاملة."
بناءً على المبيعات المبكرة ومتوسط معدلات تقليل الهدر، قدر زوغرافوس أن Akorn ساعدت في توفير ما بين مليون ومليوني دولار من المواد الغذائية في عامها الأول من النشاط التجاري. قال: "إذا تمكنت من توفير بضعة ملايين من الدولارات من المواد الغذائية في البداية، ستفهم ما يحدث عندما توسع هذا النطاق".
بعد فوزها في تحدي FoodTech، تخطط Akorn لتعميق عملها في الإمارات العربية المتحدة من خلال استكشاف المواد الخام القائمة على التمر كمكونات نشطة للطلاءات المستقبلية. قال زوغرافوس إن كميات كبيرة من المنتجات الثانوية لمعالجة التمور موجودة بالفعل محليًا ولكنها تفتقر إلى مسار تجاري واضح. قال: "هناك مواد خام هنا، وهناك تكنولوجيا في الجامعات هنا، لكنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بعد ذلك". "هنا يأتي دورنا."
بينما تركز Akorn على ما يحدث بعد الحصاد، تستهدف Permia Sensing الخسائر التي تحدث قبل وقت طويل من قطف المحاصيل. قامت الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، بقيادة الرئيس التنفيذي إفريم دي بايفا، ببناء منصة تعتمد على أجهزة الاستشعار تكتشف الإجهاد المبكر والأمراض وإصابات الآفات في أشجار النخيل — بما في ذلك التمور وجوز الهند — قبل ظهور الأعراض المرئية. نشأت الفكرة من سوسة النخيل الحمراء، وهي واحدة من أكثر الآفات تدميراً التي تصيب أشجار النخيل في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. قال دي بايفا: "إنها غير مرئية. تبقى داخل الشجرة". "عندما ترى الآثار، يكون الأوان قد فات — يجب عليك قطع الشجرة."
يجمع نظام بيرميا بين صور الأقمار الصناعية وبيانات الطائرات بدون طيار وأجهزة استشعار الصوت الحيوي التي تُثبت مؤقتًا على الأشجار، بالإضافة إلى مدخلات خبراء الزراعة. ثم يحلل الذكاء الاصطناعي البيانات ويوصي بالإجراءات التي يمكن للمزارعين اتخاذها، مثل تعديل الري أو المغذيات أو مكافحة الآفات. نُشرت هذه التكنولوجيا لأكثر من ثلاث سنوات في سريلانكا، حيث قال دي بايفا إنها حمت بالفعل ملايين الأشجار. في إحدى الحالات، تم القضاء على مرض كان يهدد 15 بالمائة من مزرعة جوز الهند في غضون ثلاثة أشهر بعد الكشف المبكر عنه.
بالإضافة إلى مكافحة الآفات، تعالج المنصة ما وصفه دي بايفا بفجوة إنتاجية أوسع. قال: "في المتوسط، تنتج المزارع حوالي نصف إمكاناتها فقط." "هدفنا هو مضاعفة الإنتاجية." تخطط الشركة الآن لتأسيس أبوظبي كمركز إقليمي، وتوطين تقنيتها لنخيل التمر والتوسع في مصر والهند، باستخدام تمويل الجائزة لتوسيع العمليات والاندماج في النظم البيئية الزراعية الإقليمية.
بالنسبة لـ فلاي بوكس، لم يكن التحدي مجرد إنتاج الغذاء، بل ما يحدث للغذاء بعد التخلص منه. تأسست الشركة في عام 2020، وتطور أنظمة زراعة الحشرات منخفضة التكلفة التي تحول النفايات العضوية إلى علف حيواني وسماد، باستخدام يرقات الذباب التي وصفها الرئيس التنفيذي لاري كوتش بأنها "معيدات تدوير الطبيعة".
قال: "تنمو 5000 ضعف حجمها في سبعة أيام." "تأكل كل شيء." تُعالج النفايات العضوية لتصبح علفًا لليرقات، والتي تُفصل لاحقًا إلى مسحوق بروتين حشري وسماد. يمكن للبروتين أن يحل محل مسحوق السمك أو فول الصويا في علف الحيوانات، بينما يُعاد استخدام السماد في الزراعة. أطلقت فلاي بوكس بالفعل 12 مشروعًا في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وأستراليا، تعالج مجتمعة ما يصل إلى 20 ألف طن من النفايات العضوية سنويًا. تتراوح تقنية الشركة من الأنفاق البلاستيكية الذكية إلى مزارع الحشرات القائمة على الحاويات المصممة للمناخات الحارة والبيئات ذات الموارد المنخفضة.
قال: "لا تُعالج طن واحد من النفايات العضوية هنا الآن. كلها تذهب إلى مكب النفايات." مضيفًا أن مرافق فلاي بوكس الآلية من الجيل التالي يمكن أن تصبح جزءًا من الحل مع تزايد قيود فصل النفايات ومكباتها. تتعاون الشركة بالفعل مع جامعة خليفة لتركيب نظامها القائم على الحاويات وتخطط لتأسيس قاعدة في أبوظبي لبناء مرافق أكبر في السنوات القادمة.
استقطب تحدي تكنولوجيا الغذاء، الذي أطلقته الإمارات العربية المتحدة لتشجيع الابتكار في الأمن الغذائي، أكثر من 1200 متقدم، تم تضييقهم إلى 42 متأهلاً للدور نصف النهائي قبل اختيار أربعة فائزين. حصل كل فائز على 500 ألف دولار، مع التركيز هذا العام على الحلول التي تعالج فقدان الغذاء وهدره وكفاءة الزراعة.