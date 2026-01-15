عقول تبتكر للغذاء: تكنولوجيا المستقبل تحمي مزارع الإمارات

بينما تركز Akorn على ما يحدث بعد الحصاد، تستهدف Permia Sensing الخسائر التي تحدث قبل وقت طويل من قطف المحاصيل. قامت الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، بقيادة الرئيس التنفيذي إفريم دي بايفا، ببناء منصة تعتمد على أجهزة الاستشعار تكتشف الإجهاد المبكر والأمراض وإصابات الآفات في أشجار النخيل — بما في ذلك التمور وجوز الهند — قبل ظهور الأعراض المرئية. نشأت الفكرة من سوسة النخيل الحمراء، وهي واحدة من أكثر الآفات تدميراً التي تصيب أشجار النخيل في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. قال دي بايفا: "إنها غير مرئية. تبقى داخل الشجرة". "عندما ترى الآثار، يكون الأوان قد فات — يجب عليك قطع الشجرة."