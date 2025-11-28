عقول إماراتية شابة ترسم مستقبل الطب الشرعي بتقنيات غير مسبوقة

كان مستقبل علوم الطب الشرعي معروضاً بالكامل في دبي يوم الخميس، حيث قدم طلاب جامعيون من جميع أنحاء الإمارات تقنيات رائدة، بما في ذلك نظارات رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تحدث ثورة في كيفية التحقيق في مسارح الجريمة.

عُرضت هذه الابتكارات في "منتدى الأدلة الجنائية"، الذي استضافته الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، احتفالاً باليوم العالمي للعلوم.

أقيم الحدث تحت شعار "ابتكر. تواصل. حلّ"، وسلط الضوء على الدور الحيوي للعقول الشابة في بناء مستقبل علوم الطب الشرعي.