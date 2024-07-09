عقوبات مشددة على تعاطي المخدرات في الإمارات

تطبق دولة الإمارات سياسة صارمة في عدم التسامح بشأن استخدام المؤثرات العقلية. ومع ذلك، قامت قبل عامين بتعديلات على القانون (المادة 30) شملت إعادة تأهيل مرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة.

ولجأت المحكمة القضائية في أبوظبي اليوم إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتذكير السكان بالعقوبات المفروضة على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إدراج العقوبات وفقاً لعدد مرات ارتكاب الجريمة.

وسيتم الحكم على المتعاطي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وسيتعين عليه دفع ما لا يقل عن 20.000 درهم إلى 100.000 درهم غرامة.

وفي حالة التكرار للمرة الثانية، سيتم الحكم على الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20.000 درهم و100.000 درهم.