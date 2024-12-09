عقوبات قانونية للمشاركة في اليانصيب غير المرخص

وقالت إن "المشاركة في مثل هذه الأنشطة أو الترويج لها أمر غير قانوني ويعاقب عليه بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك عقوبات مثل الغرامات والسجن".