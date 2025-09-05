عقوبات في الفجيرة على شركات وأفراد خالفوا قوانين الموارد المائية

إلى جانب مخالفات الشركات، ضبط المفتشون أيضًا أفرادًا يستغلون الموارد المائية من مصادر غير مرخصة. وأكدت الهيئة أن مثل هذه الممارسات تخالف القوانين الرسمية وتعرقل جهود الحفاظ على المياه الجوفية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الأفراد، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لتثقيفهم بالقوانين المحلية والاتحادية المتعلقة بحماية البيئة والموارد المائية.