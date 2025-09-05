عقوبات في الفجيرة على شركات وأفراد خالفوا قوانين الموارد المائية

فرضت السلطات في الفجيرة عقوبات على عدد من الشركات غير المرخصة التي كانت تعمل في الإمارة بما يخالف القوانين المنظمة لحماية البيئة.
وقالت فرق التفتيش والالتزام البيئي في هيئة البيئة بالفجيرة إنها ضبطت عدة شركات من خارج الإمارة تعمل من دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وجاءت هذه الحملات التفتيشية لضمان التزام الشركات بالإجراءات القانونية الصحيحة والحصول على التراخيص من الهيئة والجهات المختصة الأخرى قبل ممارسة أي نشاط تجاري.
ولحماية المياه الجوفية وغيرها من الموارد المائية الحيوية، تحرك المفتشون بسرعة لفرض العقوبات.
وتمت مباشرة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بموجب القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم استخراج وحماية المياه الجوفية، إضافة إلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها.
وبموجب هذه القوانين، يواجه المخالفون عقوبات تشمل السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامات تتراوح بين 2000 درهم و100 ألف درهم.
كما وجهت هيئة الفجيرة الشركات المخالفة بضرورة الإسراع في تصحيح أوضاعها والحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية لمواصلة نشاطها بشكل قانوني داخل الإمارة.
إلى جانب مخالفات الشركات، ضبط المفتشون أيضًا أفرادًا يستغلون الموارد المائية من مصادر غير مرخصة. وأكدت الهيئة أن مثل هذه الممارسات تخالف القوانين الرسمية وتعرقل جهود الحفاظ على المياه الجوفية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الأفراد، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لتثقيفهم بالقوانين المحلية والاتحادية المتعلقة بحماية البيئة والموارد المائية.
وفي بيانها، شددت هيئة البيئة في الفجيرة على أنها لن تتهاون مع أي انتهاكات ضد البيئة، مؤكدة التزامها بحماية موارد الإمارة الطبيعية.
وقالت: "إن حماية المياه الجوفية والموارد المائية أمر ضروري لضمان الاستدامة للأجيال القادمة وتعزيز جودة الحياة"، محذّرة من أن المخالفين مستقبلاً سيواجهون عقوبات صارمة.