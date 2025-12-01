عقوبات صارمة لمخالفات القيادة خلال احتفالات اليوم الوطني في الإمارات

مع احتفال دولة الإمارات باليوم الوطني الرابع والخمسين، تم الإعلان عن تنظيم عدد من العروض والمسيرات في مختلف أنحاء البلاد. تجمع هذه الفعاليات أشخاصًا من جنسيات متعددة للاحتفال بعيد الاتحاد بعروض ملونة وأجواء مجتمعية مفعمة بالوطنية.
تُغلق الطرق التي تمر عبرها هذه المسيرات عادة طوال فترة الحدث. وتحرص إدارات النقل في الإمارات المعنية على إبلاغ الجمهور بإغلاقات الطرق بشكل واضح.
قبل يوم من عيد الاتحاد، أصدرت شرطة الشارقة تحذيرًا للسائقين بشأن القيادة في المسيرات. ووفقًا للجهات المعنية، يُحظر القيادة في المسيرات أو التجمعات ما لم يكن لديك تصريح رسمي ساري المفعول. وتُعتبر القيادة في موكب من دون تصريح محدد، أو القيادة في الوقت أو المكان غير المخصصين، مخالفة مرورية.
وقد يواجه السائق الذي يُضبط مخالفًا لهذا القرار العقوبات التالية:
غرامة قدرها 500 درهم
أربع نقاط سوداء على الرخصة
حجز السيارة لمدة 15 يوماً
في وقت سابق، دعت شرطة دبي الجمهور إلى الالتزام بالقوانين خلال احتفالات اليوم الوطني. وتشمل الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية الامتناع عن المشاركة في المسيرات والتجمعات دون الحصول على تصريح، وعدم رفع أعلام أي دولة أخرى، والمغادرة مبكرًا في حال السفر إلى المطار، وغير ذلك من التعليمات.