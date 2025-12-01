عقوبات صارمة لمخالفات القيادة خلال احتفالات اليوم الوطني في الإمارات

قبل يوم من عيد الاتحاد، أصدرت شرطة الشارقة تحذيرًا للسائقين بشأن القيادة في المسيرات. ووفقًا للجهات المعنية، يُحظر القيادة في المسيرات أو التجمعات ما لم يكن لديك تصريح رسمي ساري المفعول. وتُعتبر القيادة في موكب من دون تصريح محدد، أو القيادة في الوقت أو المكان غير المخصصين، مخالفة مرورية.